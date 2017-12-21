Александр Бараев (Фонд капремонта Архангельской области): В ожидании лифта

Интервью генерального директора Фонда капремонта в Архангельской области Александра Викторовича БАРАЕВА газете «УПРАВДОМ» (Архангельск)

Летом 2017 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области запустил масштабный проект по замене лифтов. В регионе предполагалось к началу 2018-го ввести в строй 305 современных подъёмников, 126 из них в Архангельске. Однако уже на исходе 2017 года стало понятно, что программа буксует. До сих пор не запущены десятки лифтов. Кто виноват в задержке и как в целом реализуется программа капремонта на территории области, рассказал генеральный директор Фонда Александр Бараев.

- Александр Викторович, когда стартовала программа замены лифтов в Архангельске и кто выбран подрядчиком? Стоит ли жителям трёх домов управляющих компаний СРО «Гарант» по адресам: пр. Ломоносова, 90, ул. Воронина, 32, корп. 2 и ул. Воронина, 33 ждать задержек со вводом новых подъёмников в эксплуатацию?

- В Архангельске на подряде работает производитель лифтового оборудования «Карачаровский механический завод». Местные компании, вероятнее всего по причине нехватки ресурсов и недостатка соответствующего опыта, не изъявили желания участвовать в выполнении работ.

Договор с подрядчиком на работы по замене лифтов в Архангельске заключён 11 сентября 2017 года. Первые подъёмники в областном центре после обследования и поставки оборудования начали останавливать с 11 октября 2017 года. Работа по замене лифтов продолжает по настоящее время.

По адресам: пр. Ломоносова, 90, ул. Воронина, 32, корп.2 и ул. Воронина, 33 плановые сроки сдачи - конец января 2018 года. Рассчитываем, что подрядная организация завершит монтаж оборудования к этому сроку.

- Устранены ли разногласия с Ростехнадзором, который долго не подписывал допуск на ввод в эксплуатацию уже установленных лифтов?

- Как таковых разногласий нет. Есть новые требования к системе эксплуатации и ввода лифтового оборудования. С 1 сентября подъёмники принимаются в эксплуатацию согласно постановлению Правительства РФ №743 от 26.06.17 г., которое устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе Ростехнадзора, специалисты которого на месте принимают результаты выполненного ремонта, а также проверяют соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям. Ростехнадзор же и выдает разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.

Коллеги, которые отвечают за эксплуатацию лифтового оборудования, стараются максимально оперативно решать возникающие вопросы. Так что надеемся, в ближайшей перспективе, мы сможем оперативно запускать лифты.

- В 2016 году Фонду не удалось на 100% исполнить программу капремонта. Где-то сроки затягивали подрядчики, где-то муниципалитеты не смогли предоставить маневренное жильё на время проведения работ по ремонту фундаментов. Как была исполнена программа в 2017 году?

- Если вести речь об Архангельске, то в 2017 год планировалось отремонтировать 101 многоквартирный дом. По факту на 11 января 2018 года работы произведены в 81 многоэтажке, то есть план выполнен только на 80%. По видам работ показатель несколько выше – 85% - сделано 126 из 148 запланированных видов работ.

Традиционно камнем преткновения становятся работы по замене фундаментов, требующие расселения граждан. В 2017 году в плане было более сотни таких домов. Не хватает маневренного фонда, да и сами жильцы зачастую отказываются покидать квартиры.

С подрядными организациями Фонд выстраивает все более конструктивные отношения, в прошедшем году замечаний как по срокам, так и по качеству выполненные работ было значительно меньше. Свою роль сыграла новая система отбора подрядчиков.

Напомню, теперь, чтобы участвовать в аукционе на право заключения контракта, организации сначала нужно подтвердить своё соответствие всем установленным законодателями требованиям.

На конец 2017 года в реестре квалифицированных подрядных организаций значилось 104 компании (58 – на выполнение строительно-монтажных работ, 19 – на проектирование, 19 – на работы по замене лифтового оборудования, 7 – на стройконтроль). Компаний в реестре в сравнении с началом 2016 года значительно прибавилось, что позволяет не волноваться как раньше за выполнение необходимого объёма работ.

Задача на 2018 год повышать культуру производства работ, в том числе организацию труда, и сокращать сроки выполнения ремонтов.

- Как сегодня обстоит ситуация с оплатой взносов на капремонт гражданами? Остаются ли собственники, принципиально отказывающиеся платить или таких уже нет?

- В целом платёжная дисциплина неплохая и показатели продолжают расти. По итогам 2017 года общая собираемость взносов Фондом капремонта Архангельской области за последние 38 месяцев увеличилась на 6%. Если на начало года мы имели общий сбор порядка 75%, то на конец 2017-го показатель увеличился до 80%. Это позволило привлечь в систему капитального ремонта свыше 162 млн. рублей. Работа по повышению собираемости и, соответственно, по увеличению объемов проводимого капитального ремонта, продолжается. Ведь чем больше мы собираем, тем больше объектов можем ремонтировать на территории каждого муниципального образования.

Граждане, которые не оплачивают взносы капремонта принципиально, безусловно, остаются. Если первое время мы большей частью сосредотачивали своё внимание на разъяснительной работе, много посещали муниципальные образования, встречались с жителями, объясняли, что необходимо платить за капитальный ремонт, что действует федеральный закон, который признан Конституционным судом правомерным на территории РФ, то в 2017 мы пошли по пути судебного решения вопросов о взыскании задолженностей.

Категорию собственников жилых помещений, которая принципиально не платит с момента начала выпуска квитанций, мы в своей электронной базе выделили, и сегодня наш юридический отдел работает по этим людям. В 2015 году Фондом было подано всего 569 исковых заявлений в суд, в 2016 году – 5673, в 2017 году – более 12 тысяч.

- Какова динамика проведения ремонтов на средства специальных счетов?

- Ремонты на средства специальных счетов по инициативе собственников идут в десятках многоквартирных домов. Это логично и правильно: зачем дожидаться установленного программой срока, если можно выполнить необходимый ремонт уже сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что еще около ста домов переведут свои накопления на спецсчета.

Региональный оператор никаких препятствий не чинит, все технические вопросы решаются оперативно. При освоении средств со спецсчетов самая главная задача прийти к согласию самим собственникам.

Большие возможности спецсчёта.

Параллельно с выполнением программы в десятках многоэтажек начали проводить ремонты по инициативе собственников, которые накапливают средства на специальных счетах. За два года дома успели аккумулировать по 1-2 миллиона рублей, а это уже весьма солидные суммы. По мнению Александра Бараева, если собственники самостоятельно или с помощью управляющей организации готовы заниматься решением вопросов, связанных с проведением капитального ремонта своего дома, специальный счёт для них однозначно благо. «Дома, состояние которых в целом удовлетворительное, как правило, находятся в конце очереди. Между тем одна из систем может требовать замены уже сегодня. Если есть возможность улучшить условия жизни, зачем ждать?», – подчеркнул Александр Бараев.

Цифра:

605 млн. рублей - общая стоимость замены 305 лифтов в регионе

