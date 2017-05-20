Гуд бай, Мохначев! За что могут уволить директора МУПа?

Городская администрация Архангельска приняла волевое кадровое решение – распрощалась с директором МУП «Архкомхоз» Владимиром Мохначевым.

Напомним, это предприятие занимается чисткой и уборкой дворовых проездов, тротуаров. Именно их состояние, особенно в зимний период, подвергается резкой критике со стороны горожан. Также в этом году «Архкомхоз» получил подряд на уборку мостов (часть его прежних подрядов отошло Плесецкому дорожному управлению).

По официальной версии, Мохначев уволился по собственному желанию. Однако и в СМИ, и в городе открыто говорят о том (да и мэрия этого не скрывает), что свой пост он потерял из-за безынициативности, за полгода в этой должности не сделал ничего для вывода муниципального предприятия из глубокого кризиса.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что смена руководителя не всегда является панацеей от проблем, наоборот, иногда они только усугубляются.

О том, что сегодняьпроисходит в МУП «Горсвет», куда после долгого отсутствия вернулся его бывший директор Сергей Драчёв, читайте в ближайшем выпуске Итогов недели (региональный раздел).