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Из цепочки «ресурсоснабжающая компания – потребитель» будет убрана «прокладка» в виде УК

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ единогласно поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о переходе собственников на прямые договоры. Об этом говорится на сайте Минстроя.

 Согласно принятому решению, право вето ресурсоснабжающих организаций на решение собственников о переходе отменено. Таким образом, при желании собственников многоквартирного дома перейти на прямые договоры, минуя управляющую компанию, ресурсоснабжающая организация должна обеспечить реализацию таких расчетов в срок 3 месяца.

Законопроект, поддержанный Минстроем России, предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. С принятием законопроекта договор будет возможно заключить между ними напрямую, минуя управляющую компанию. При этом договор по типовой форме, утвержденной Правительством РФ будет заключаться автоматически, без необходимости подписывать какие-либо документы, а «единым окном» по всем вопросам потребителя остается УК.

Переход на прямые договоры может быть осуществлен решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или в принудительном порядке, в случае, если судом зафиксирована двукратная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. При решении собственников многоквартирного дома перейти на прямой расчет, минуя управляющую компанию, ресурсоснабжающая организация должна обеспечить реализацию таких расчетов в срок 3 месяца. Кроме того, законопроект сохраняет действие прямых договоров, заключенных потребителями с ресурсоснабжающими организациями ранее.

«Исключение «права вето» ресурсоснабжающей компании на решение собственников о переходе на прямые договоры – это принципиальное условие обеспечения прав потребителя. В том числе, это поможет сделать рынок управления жильем экономически неинтересным для недобросовестных УК, которые ранее боролись за этот рынок лишь с целью обогащения на чужом финансовом потоке», - прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень.

Данный законопроект направлен на создание прозрачной системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги, исключение возможности утаивать на счетах управляющих компаний часть средств, причитающихся ресурсоснабжающим организациям, и общее укрепление платежной дисциплины. По данным Росстата на второй квартал 2017 г., объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 млрд рублей. То есть 250 млрд рублей были собраны управляющими компаниями с потребителей, но не перечислены ресурсоснабжающим компаниям.

26 январь 10:22 | : Экономика

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