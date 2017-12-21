За десятирублевик с Каргополем коллекционеры выкладывают десятки тысяч

Среди юбилейных монет, которые сегодня свободно ходят в обращении по все Российской Федерации, больше всего коллекционеры ценят монеты номиналом 10 рублей, отчеканенные из двух типов сплавов. За такие монеты многие коллекционеры готовы выложить по несколько тысяч рублей, чтобы увековечить свою коллекцию.

На аверсе монеты можно отчетливо увидеть в самом центре древний город Каргополь, а точнее его панораму. В самом низу располагается изображение реки, а немного выше можно отчетливо рассмотреть церкви с яркими куполами. В самом верху по центральной оси монеты располагается небольшая рамка, внутри которой находится герб древнего города Каргополя.

В верхней части наружного ободка монеты можно увидеть фразу “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”. Благодаря ей можно понять, к какой нумизматической серии относится монета. В самом низу располагается название самого города в виде слова “КАРГОПОЛЬ”, чтобы понять, к чему был приурочен чекан монеты.

В самом центре реверса монеты располагается выразительная цифра “10”. Внутри каждой из цифр дизайнер решил разместить горизонтальные линии, которые придают цифре больше выразительности на общем фоне. Сразу под ней можно увидеть слово “РУБЛЕЙ”, которое определяет достоинство монеты. Немного ниже располагается небольшая аббревиатура, состоящая из букв “СПМД” для монет, отчеканенных на Санкт-Петербургском монетном дворе или буквы “ММД” для тех монет, которые изготовили на Московском монетном дворе.

По обеим сторонам монеты располагаются ветви растений, которые придают более презентабельный вид. В самом верху можно увидеть фразу “БАНК РОССИИ”, чтобы коллекционерам было понятно, к какой стране относится монета. В самом низу наружного ободка можно найти цифру “2006”, благодаря которой становится понятно, в каком году отчеканили монету.

(https://zen.yandex.ru/media/id/5a324b9377d0e6afcba2af63/moneta-10-rublei-kargopol-5a6aaaab9d5cb33f6dcd2470