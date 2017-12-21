Архангельскую область накажут, если она не освоит 130 млн. рублей

Архангельская область вошла в число десяти регионов, которым в 2018 году предусмотрены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья, об этом сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.





Эти средства предназначены для расселения 38 многоквартирных домов площадью 4,5 тысячи квадратных метров в городе Архангельске и Приморском районе, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не были включены в программу по разным причинам. По словам губернатор, более 60 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете на софинансирование данных мероприятий.





- Указанные объемы финансовых средств позволят обеспечить новым комфортным жильем не менее 235 человек, - подчеркнул Игорь Орлов.





Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В то же время глава Минстроя РФ Михаил Мень предупредил, что за срыв сроков расселения, а также устранения строительных недостатков предусмотрены повышенные штрафы. Так, за повторный срыв сроков предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рублей. В добавок регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.





Министр огласил список отстающих субъектов Федерации. В него вошли 15 регионов - Республики Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Омская, Псковская, Свердловская, Тверская области.





Симптоматично, что сам Мень в не таком уж далеком прошлом был губернатором именно Ивановской области…









































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