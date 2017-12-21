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На ЖК « NORDICA » холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске - забито более 100 свай

Новый проект холдинга «Аквилон Инвест» - ЖК «NORDICA» площадью 18 тыс. кв. м (396 квартир) строится на ул. Победы в тихом уютном зеленом районе Северодвинска с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
 
В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
 
Как сообщил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков, на стройплощадке завершена разработка котлована и монтаж первого сваебойного копра. Подрядная организация приступила к забивке свайного поля. В настоящее время забито порядка 15% основного объема свай.
 
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Жилой комплекс площадью 18 тыс. кв. м состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-ти этажного и двухподъездного 9-ти этажного. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. Стены зданий планируется выполнить по технологии «Теплая керамика» из кирпича белого, темно-красного и темно-серого цветов, с контрастным колористическим решением уличных и дворовых фасадов. Композиционным акцентом домов являются большие по площади плоскости витражей лестничных клеток, освещенные в темное время. Вход в подъезды сделан с уровня земли, без лишних ступеней, с учетом требований для маломобильных групп населения, предусмотрены большие холлы и колясочные.
 
Всего в жилом комплексе с использованием передовых принципов планировки «Разумные метры» спроектировано 396 квартир, от студий до классических трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, ширина балконов – 1,8 м. Все пространство квартир продумана для мелочей: учтено расположение мебели, направление открывания дверей, места для размещения выключателей. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ», когда квартира уже готова для проживания.   Предусмотрено размещение в квартире собственной сауны.
 
ЖК NORDICA отличается передовой инженерной инфраструктурой: автоматизированный тепловой пункт, незадымляемые лестничные клетки и лифты импортного производства грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Энергосберегающие технологии позволяют достичь существенной экономии по коммунальным платежам. Что касается благоустройства территории площадью более 1,5 га, то о но будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн с искусственно созданными «холмами», которые формируют особый стиль, большое количество озеленения. Будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка, а также площадки для барбекю. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.

 

22 январь 12:12 | : Экономика

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