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Вайбер вам в руки! Плесецкое дорожное управление решило максимально приблизиться к архангелогородцам

Плесецкое дорожное управление, получившее массу нареканий за состояние улиц в новогоднем Архангельске, решило себя реабилитировать.

В организации учли, что на архангелогородцев давит сама мысль, что чистотой их города занимаются иногородние чужаки, и решили максимально приблизится. Теперь по телефонам диспетчерской службы Плесецкого дорожного управления жители Архангельска могут круглосуточно обращаться, если у них есть жалобы или вопросы по качеству уборки дорог: 8-921-240-17-20, 27-14-40.

Кроме того, фотографии и информацию об участках улично-дорожной сети, которые требуют уборки, можно направлять по вайберу.

Диспетчерская служба ПДУ подключилась к мобильному приложению Viber, которое позволяет совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber, - 8 921 240 17 20.

Все обращения граждан, поступившие в диспетчерскую службу, фиксируются в журнале регистрации, а затем информация направляется мастерам для устранения недостатков.

 

22 январь 11:48 | : Экономика

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