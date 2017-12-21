Ольга ОСИЦЫНА: Главное, чтобы капремонт приносил людям радость

Депутат Архангельского областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга Осицына пояснила смысл существования Фонда капитального ремонта:

- Главное, чтобы организация работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах приносила радость людям, а не огорчение и разочарование.

Ликвидировать изношенность помещений, за десятилетия накопившуюся в наших жилых домах, призван Фонд капитального ремонта. Каждый из нас отчисляет в этот фонд платежи и ожидает долгожданного капитального ремонта подвалов, крыш, лифтов, фундаментов домов. Только на этот финансовый год по этому направлению Фондом будет потрачено 1,5 млрд рублей на столь серьезные цели.

Поэтому перед властью стоит непростая задача по отбору добросовестных, грамотных строительных организаций, которые в кратчайший срок и качественно произведут такие работы на доме. По итогам прошлого года можно констатировать, что идет пробуксовка по этому направлению. На дома заходят по результатам конкурсного отбора подрядчики, от действий которых то квартиры заливаются, то печи валятся.

Особенную тревогу вызывают ремонты лифтового оборудования в многоэтажных домах. Работы по данному виду необходимо ускорять, чтобы у жильцов дома не было дискомфорта, а качество выполнения не вызывало тревогу за их безопасность. Надеюсь, что в текущем году Фондом будут исключены недочеты прошлого года, работы будут исполнены качественно и в кратчайшие сроки, а мы услышим слова благодарности от жителей за работу власти.