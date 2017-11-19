В Архангельске после капремонта запущен 31 лифт

В конце рабочей недели, в пятницу 19 января специалисты Ростехнадзора побывали на 43 лифтах, которые принимают после капремонта в Архангельске. 31 лифт уже запущен.

Напомним, 16 января были пущены пять лифтов в девятиэтажке на ул.Осипенко, 7.

Сегодня – плюс еще 18 лифтов в 4-х домах:

- пр. Советских космонавтов 120,

- ул. Воскресенская, 103,

- ул. Попова, 63,

- ул. Тимме, 21.

До конца дня лифты заработают на ул. Воскресенской, 116/2 и ул. П.Осипенко 5/2 (это плюс восемь штук).

Также есть шанс, что вечером пустят подъемники на ул. 23-й гвардейской дивизии, 3 и пр. Ленинградский, 107 (это шесть штук), - т.к. в настоящее время там работает Ростехнадзор.

До понедельника устраняют замечания по ул. Воронина 32/1 и ул. Тимме, 12 (это шесть штук).

Всего под РТН побывало 43 лифта, 23 уходят на следующую неделю:

- ул. Тимме 21/1,

- ул. Самойло 10/1,

- ул. Никитова 9/2,

- ул.Школьная, 84 и 86

Напомним, что в конце декабря 2017 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области сдал 159 лифтов, замененных по проекту Минстроя России. Проект начат летом 2017 года и предполагает ускоренную замену лифтов в жилищном фонде. В Архангельской области по этой программе должны быть заменены 305 лифтов, из них в Архангельске – 126, в Северодвинске – 144, в Новодвинске – 21, в Коряжме – 5 и в Мирном – 9.

Общая стоимость работ - 605 миллионов рублей. Ориентировочная цена замены одного лифта грузоподъёмностью до 400 килограммов составляет порядка 2 млн рублей.

Сложности с вводом готовых лифтов в эксплуатацию связаны, в первую очередь, что изменился технический регламент. Раньше заказчик (Фонд капремонта) должен был все работы сдать комиссии, формируемой в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, участие в которой принимали представители управляющих компаний, и далее объект вводился в эксплуатацию. То теперь с 30 августа 2017 года в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ №743 от 26.06.17 г., которое устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов, порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе Ростехнадзора. Теперь после проведения комиссии, регламентированной жилищным законодательством, УК направляет документы в Ростехнадзор. И уже он проверяет на месте результаты выполненной работы, соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям и выдает разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.

16 января министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андреем Поташевым была проведена встреча со всеми сторонами, результатом которой стала договоренность об «ускоренности» работы специалистов Ростехнадзора.

«Мы договорились, что теперь будет возможность, если замечания незначительные и устранимы в течение одного-двух дней, то акт по итогам проверки оформляться не будет, а будет составляться акт замечаний, которые в зависимости от зоны ответственности, стороны устраняют и уведомляют в устном порядке РТН. После чего их специалист приходит и проверяет. Если все нормально – по итогам устранения этих замечаний неофициальных составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Это позволит избежать той ситуации, которая, например, сложилась по Осипенко, 7, когда по каждому замечанию приходилось выходить на объект», - комментирует генеральный директор Фонда капремонта Александр Бараев.

P.S. Фонд капремонта Архангельской области выражает благодарность специалистам Ростехнадзора за адекватное реагирование на критику, конструктивный диалог, настроенность на совместную работу в решении общей проблемы.

Также приносим извинения гражданам, которые, несмотря на то, что лифты в их домах были смонтированы, вынуждены были подниматься пешком...