В Архангельске пришла хана микрозаймам

Половина офисов, которые размещались в нестационарных точках у остановок общественного транспорта, уже прекратила оказывать услуги по микрокредитованию населения. Администрация Архангельска добивается закрытия и остальных.

В прошлом году в четырех округах города функционировало 12 павильонов микрозаймов, 6 из них располагались на одном перекрестке – пр. Обводный канал и ул. Урицкого.

- В настоящее время 6 павильонов из 12 уже закрыты, что потребовало немалых усилий со стороны городских властей. Юристы, специалисты управления по торговле и услугам населению, департамента муниципального имущества и главы округов анализировали ситуацию по каждому объекту, направляли уведомления, встречались с арендаторами земельных участков и собственниками. В ряде случаев владельцы павильонов нарушили условия предоставления аренды, поскольку назначение земельного участка – организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами. То есть оказывать услуги в павильонах в данном случае нельзя, - пояснил директор департамента экономического развития Сергей Засолоцкий.

На сегодняшний день перепрофилировались или прекратили работу 6 из 12-ти павильонов микрозаймов: по одному на ул. Воскресенская, 99, пр. Ломоносова, 18, пр. Троицкий, 104 и три павильона - в районе пр. Обводный канал, 8. В январе администрация города продолжила работу с владельцами оставшихся точек микрокридитования, в том числе с теми, которые размещаются не на муниципальной земле. Конечная цель – избавить остановочные комплекты от точек микрофинансирования и навязчивой рекламы.

(по материалам сайта мэрии Архангельска)