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Игорь Скубенко: Моногорода не ушли "под сукно"

Вчера в поселке Североонежск, что в Плесецком районе, прошло совещание по вопросу реализации приоритетного проекта «Моногорода» на территории Архангельской области.

Встречу открыли губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов.

О развитии Северодвинска как моногорода рассказал глава города корабелов Игорь Скубенко.
По мнению Игоря Скубенко, ставку следует делать на уникальность производимой продукции и территориальное положение нашего города.

- Развитие должно быть связано с морем, Севером и техникой. Мы назвали это - промышленное предпринимательство. Наша ключевая ставка -  на развитие бизнеса: малого, среднего и крупного, город должен идти вперед вместе с Арктикой - стратегическим направлением России, - подчеркнул Игорь Скубенко. 

Он добавил, что во главу угла нужно ставить диверсификацию продукции, выпускаемой градообразующими предприятиями. И здесь роль города связана с включением малого и среднего бизнеса в производственные цепочки заводов.

Одним из первых шагов в этом направлении стала попытка организовать взаимодействие малого бизнеса и САФУ. Также, в сентябре прошлого года в городе открыли первую технозону Детского Арктического технопарка. Она размещена на базе ЦЮНТТ и объединяет новые лаборатории робототехники, 3D-моделирования, прототипирования, промышленного дизайна, биотехнологий, а также IT- пространство.

Город настойчиво продвигает тему создания кванториума, понимая, что судостроителями не рождаются, ими становятся. Кроме того, ведётся работа по теме создания инновационный научно-технологический центр.

Ещё одним направлением спроса для гражданского судостроения и морского сервиса является развитие Северного Морского Пути. Здесь для северодвинских предприятий есть также ряд возможностей применения своих компетенций. В частности, это судоремонт, бункеровка, сервисные услуги.

- Не сидит сложа руки и сам малый бизнес. С помощью присутствия на «Дне подрядчика», «Днях Санкт-Петербурга в Архангельской области» и участия в ассоциации «Созвездие» ряд малых компаний города наладил контакты с нашими якорными предприятиями и с заводами Санкт-Петербурга. Мы продолжим работу по продвижению интересов северодвинских предприятий на новые рынки, - уточнил Игорь Скубенко.

Глава города особо отметил, что заявленные в Фонд развития моногородов проекты не ушли «под сукно».

- Определен подрядчик по корректировке проектно-сметной документации на строительство окружной дороги. Сейчас в городе проходит встреча компании «Газпром-Газораспределение-Архангельск» с предприятиями, рядом с которыми пройдет распределительный газопровод длиной более 8 км. Он охватит восточную промышленную часть города, где сосредоточена значительная часть бизнеса, а также зайдет в жилые кварталы. Это еще одна точка роста для экономики города, - пояснил Игорь Скубенко.  

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

19 январь 11:30 | : Экономика / Будни

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