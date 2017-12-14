А без рыбки никуда. Архангельская область будет сыта не одними водорослями

Архангельским водорослевым комбинатом подана заявка в Росрыболовство на выделение инвестиционных квот под строительство крупного рыбоперерабатываюшего завода. Предприятие будет перерабатывать треску, пикшу и другие биоресурсы.

Отдельный цех по переработке рыбы будет возведен непосредственно на территории комбината.

Руководство предприятия формулирует свою задачу - обеспечить жителей Архангельской области качественной и доступной по цене продукцией из водных биоресурсов.

«Мы планируем воссоздать былую славу «Рыбацкой Фактории», когда на одной площадке были организованы производства по комплексной переработке морских водорослей и рыбы, выпуску продукции глубокой переработки, осуществлялась приемка и выгрузка свежих уловов архангельских рыбаков», - поделился своими планами исполнительный директор комбината, он же бывший глава регионального Минсельхоза Алексей Коротенков.

Напомним, что архангельские водоросли прославила на всю страну пресс-секретарь КРАО Елена Ларионова, три с лишним часа продержавшая соответствующий плакат перед лицом президента Путина, который он старательно не замечал.