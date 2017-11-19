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Рабочая косточка. Кто нужен на рынке труда Архангельской области?

Из интервью министра труда Архангельской области изданию «Правда севера»:

— Спрос на рынке труда формировался более чем на 70 процентов рабочими профессиями. В перечень наиболее востребованных рабочих профессий входят продавцы, водители, повара, кондитеры, машинисты и кочегары котельных установок, плотники, электросварщики ручной сварки, электрики, электромонтёры, маляры, штукатуры, монтёры пути, бармены, официанты, бетонщики, слесари-монтажники судовые, токари По-прежнему востребованными остаются медицинские работники – как врачи, так и фельдшеры и медсёстры. Это касается и образования – требуются воспитатели в детские сады, учителя.

Кстати, тем, кто сейчас только собирается получить профессию, то есть будущим выпускникам школ, знать расклад на областном рынке труда было бы весьма полезно. Так же, как и их родителям, которые часто выбирают для детей профессию с их точки зрения престижную, но на которую может не быть спроса у работодателей…

На эту же тему предлагаем материал главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «Лучше иди в сварщики, сынок» - http://rusnord.ru/dayly/35748-luchshe-idi-v-svarschiki-synok-spornye-mysli-o-vybore-professii.html

(на фото: эта вкусная профессия - бармен)

18 январь 11:16 | : Экономика

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