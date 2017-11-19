Архангельск: Где можно оформить компенсацию по услугам ЖКХ?

Правом получать адресную социальную помощь обладают и наниматели, и собственники жилья. Главное условие - расходы на жилищно-коммунальные услуги должны составлять более 22% от общего дохода семьи.

- Субсидия не является фиксированной величиной и рассчитывается для каждой семьи индивидуально. В 2017 году этой мерой поддержки воспользовались более 10 тысяч архангелогородцев, 48% из них – пенсионеры, 25% – семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Средний размер компенсации – 1600 руб. в месяц. Всего на выплаты субсидий в минувшем году было направлено 144,7 млн. руб., - рассказала начальник отдела субсидий МУ «Информационно-расчетный центр» Татьяна Смирнова.

Субсидия назначается на срок 6 месяцев. Горожанам необходимо обратиться в Информационно-расчетный центр с заявлением и предоставить документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, договор найма либо свидетельство о праве собственности, справку о составе семьи (это касается только жильцов домов, не обслуживаемых паспортным отделением МУ «Информационно-расчетный центр»), квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг за последний перед подачей заявления месяц, документы, подтверждающие право заявителя и членов его семьи на льготы и компенсации по оплате ЖКУ. Нужны также справки о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дате обращения. Важный момент: должны учитываться все получаемые деньги, а не только пенсия или заработная плата. К ним относятся пособия, алименты, доходы от сдачи квартиры и иного имущества внаем.

Специалисты ИРЦ проводят экспертизу представленных документов. Как правило, проверка сведений и расчет субсидий занимает один-два дня.

Жители Октябрьского и Цигломенского округов могут обращаться в отдел субсидий, расположенный на пр. Советских Космонавтов, 146. Жители Ломоносовского и Исакогорского округов - на пр. Ломоносова, 30. Жители округов Варавино-Фактория и Майская Горка - на Ленинградский, 165. Жители Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов - на ул. Кедрова, 25. Кроме того, документы можно отправить почтой с описью вложения по адресу: Архангельск, пер. Театральный, 7, МУ «Информационно-расчетный центр» (в этом случае они должны быть нотариально заверены) либо подать их через МФЦ. Горожане могут направить документы для оформления субсидии в виде электронного пакета документов через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг: gosuslugi29.ru. При этом копии документов должны быть в формате PDF и полностью соответствовать оригиналам.

- Хотелось бы отметить, что мы стараемся максимально обеспечить комфорт для получателей субсидий. На прием в отделе существует предварительная запись. Значительную часть документов специалисты получают без участия заявителя, через межведомственные запросы. Это касается справок о составе семьи, о социальных выплатах, о размере пенсии. Кроме того, мы делаем запросы в Росреестр, - уточняет Татьяна Смирнова.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)