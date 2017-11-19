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Лед тронулся! Лифты в Архангельске начали запускать

16 января лифты в доме 7 по ул.П.Осипенко в Архангельске были запущены, несмотря на то, что еще накануне и у управляющей компании «Наш дом – Архангельск», и у НОРД-ЛИФТа на этот счет были серьезные сомнения.

Ростехнадзор вышел на объект и подписал все необходимые документы. Однако на очереди из 66 смонтированных и сданных Фондом капремонта Архангельской области в рамках программы по замене лифтов еще 61.

Информационное давление вынудило Ростехнадзор пойти на переговоры. Так, сегодня у министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева состоялось совещание, куда были приглашены директор Фонда капремонта Александр Бараев, директор департамента городского хозяйства администрации МО "Город Архангельск" Никита Кривонкин и представитель Ростехнадзора. За действия проверяющей организации у министра отвечала начальник отдела промбезопасности Светлана Порошкина.

По итогам совещания Ростехнадзор пообещал "ускориться" с приемкой в эксплуатацию всех сданных Фондом капремонта лифтов: при отсутствии объективных замечаний, которые влияют на безопасность пользования оборудования, все они будут запущены в ближайшие дни. Представитель Ростехнадзора пыталась «оттянуться» на двадцатые числа января, однако министр настоятельно попросил завершить все работы максимально быстро. Со стороны РТН было обещано, что графики пересмотрят.

В настоящее время не сданы документы по лифтам двумя управляющим компаниями:

- УК «Мегаполис» (дом на ул.Самойло 10 к.1)

- ЖЭУ «Завремстрой» (ул.Школьная 84 и 86 в Маймаксанском округе).

УК «Мегаполис» решают вопрос по наличию квалифицированного персонала. Завтра руководству УК необходимо решить вопрос по сдаче заявки в РТН.

А «Завремстрою» будет помогать в сдаче документов Фонд. Директор Фонда Александр Бараев сказал, что окажет полную поддержку УК вплоть до того, что сами подготовят документы к сдаче.

«Договорились, что теперь будет возможность, если замечания незначительные и могут быть исправлены в течение одного-двух дней, то после их устранения представитель РТН выйдет на проверку без дополнительных письменных обращений. Если все нормально –замечания снимаются, и составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Это позволит избежать той ситуации, которая, например, сложилась по Осипенко, 7, когда по каждому замечанию приходилось выходить на объект», - комментирует генеральный директор Фонда капремонта Александр Бараев.  

17 январь 07:56 | : Экономика

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