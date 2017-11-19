Архангельской области увеличен лимит финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщает, что увеличены лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ ряду субъектов РФ на переселение граждан из дополнительно выявленного в 2017 году и не включенного в целевые показатели на 2014-2017 годы аварийного жилья.

28 декабря 2017 года правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 36 постановления Правительства РФ от 21 февраля 2013 года №147 «О порядке предоставления в 2013-2017 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации» и на основании решения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 23 декабря 2017 года №ДМ-П9-8612 принято решение об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из дополнительно выявленного в 2017 году и не включенного в целевые показатели на 2014-2017 годы аварийного жилья ряду субъектов РФ.

Согласно принятому решению правления госкорпорации, средства Фонда ЖКХ в размере 3 154 590 000 рублей будут направлены 10 субъектам Российской Федерации, с учетом потребности в дополнительном финансировании исходя из соответствующего софинансирования за счет консолидированных бюджетов регионов.

Дополнительная финансовая поддержка за счет средств Фонда ЖКХ будет предоставлена следующим регионам: Республике Карелия, Республике Коми, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Краснодарскому краю, Архангельской области, Калужской области, Кировской области, Псковской области и Самарской области.

Информация о распределении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ для расселения дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилья и не включенного в целевые показатели на 2014-2017 годы в указанных субъектах РФ, опубликована на официальном сайте Фонда ЖКХ в разделе «Как получить финансирование/Лимиты предоставления финансовой поддержки».