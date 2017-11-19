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В Архангельске стали топить дешевле

В Архангельске и Северодвинске тариф на тепловую энергию с 1 января 2018 года снизился примерно на 9%.

С нового года одна гигакалория тепловой энергии (внесистемная единица измерения количества тепла, десятичная кратная единица измерения, образованная от калории, путем прибавления к последней приставки «гига» и использования множителя 109) будет обходится жителям Архангельска в 1547 рублей 32 копейки (до 31 декабря 2017 г. было 1702 рубля 65 копеек), а Северодвинска - 1153 рубля 98 копеек (было 1269 рублей 77 копеек). 

Общество уже задается вопросом – кому, а, главное, чем обязаны такой милостью?

(на фото: Виктор Цой в знаменитой питерской кочегарке "Камчатка")

13 январь 12:10 | : Экономика

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