В Архангельске стали топить дешевле

В Архангельске и Северодвинске тариф на тепловую энергию с 1 января 2018 года снизился примерно на 9%.

С нового года одна гигакалория тепловой энергии (внесистемная единица измерения количества тепла, десятичная кратная единица измерения, образованная от калории, путем прибавления к последней приставки «гига» и использования множителя 109) будет обходится жителям Архангельска в 1547 рублей 32 копейки (до 31 декабря 2017 г. было 1702 рубля 65 копеек), а Северодвинска - 1153 рубля 98 копеек (было 1269 рублей 77 копеек).

Общество уже задается вопросом – кому, а, главное, чем обязаны такой милостью?

(на фото: Виктор Цой в знаменитой питерской кочегарке "Камчатка")