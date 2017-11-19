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"Все ситуации регулируются". Областной Фонд капремонта ответил "Бизнес-классу Архангельск"

Фонд капремонта Архангельской области считает нужным публично ответить на вопрос, заданный в комментариях под статьей «Управляющие компании Архангельска и Новодвинска затягивают ввод лифтов в эксплуатацию», опубликованной на сайте Бизнес-класс Архангельск.

В наш адрес задан вопрос, цитируем: «Прошу рассказать Бараева - а сколько квартир в этом году затопили при проведении капремонта и сколько денег на счетах фонда скопилось на 1 января 2017 и 1 января 2018 года?»

Ответим, что генеральный директор Фонда капремонта Александр Викторович Бараев всегда открыт к общению и обсуждению вопросов, касающихся деятельности Фонда.

Вот его комментарий:

- Действительно, в ходе выполнения ремонтных работ случаются ситуации с нанесением ущерба жителям домов, связанные с раскрытием кровли многоквартирного дома или в связи с ветхостью инженерных систем.

При наличии объективной ответственности в нанесенном ущербе, связанном с проведением капитального ремонта, Фонд обеспечивает урегулирование проблемы либо подрядной организацией, либо собственными силами.

Практически все ситуации регулируются до момента приемки выполненных работ. Существуют случаи, когда потерпевшая сторона не соглашается с предлагаемым объемом компенсации, и тогда решение спора переходит в судебную плоскость.

Так, за 2017 год в судах было рассмотрено 32 дела по взысканию ущерба, причиненного действиями подрядчиков при проведении капитального ремонта. Требования удовлетворены за счет Фонда, собственники получили соответствующие выплаты.

В 2018 году рассматривается 13 аналогичных дел.

При этом Фонд ведет постоянную работу над снижением рисков возникновения таких ситуаций, однако специфика выполнения работ не позволит в ближайшей перспективе исключить это совсем.

По состоянию на 31.12.17 остатки на счетах Фонда составили 1,3 млрд. рублей. На этот же период у Фонда имеется задолженность перед подрядными организациями, не погашенная по различным причинам на сумму более 400 млн рублей, а сумма заключенных договоров, находящихся в процессе исполнения, составляет чуть более 1,2 млрд. рублей. Таким образом, все имеющиеся средства подкреплены обязательствами Фонда.  

13 январь 09:48 | : Экономика

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