Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вольное дело": Как Фонд имущества Архангельской области проест в ресторане 9 с половиной миллионов рублей

Об этом пишет участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», ссылаясь на данные «Контр-Фокуса».

Редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно о шикарном госзаказе в исполнении Государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций». Оказывается, в середине ноября минувшего года Фонд заказал услуги по организации питания в Бизнес-центр-отеле «Столица Поморья».

Срок исполнения контракта — июль 2019 года.

Но, разумеется, самое главное заключается в цене. Вдумайтесь! Цена контракта - 9 508 000,00 руб.

По данным с базы «Контур.Фокус».

Конечно, никто не спорит — ресторан хороший (в рекламе лишний раз не нуждается), но девять с половиной миллионов за полтора года — это сильно. Это говорит либо об отменном вкусе сотрудников Фонда, либо об их зверском аппетите. В любом случае, мы можем за них лишь порадоваться и пожелать приятного аппетита.

Там и шикарная паста с морепродуктами есть и каре молодого ягненка (разумеется, в меде и имбире). Превосходный выбор вин и десертов — ни один истовый гурман не останется равнодушным.

В свою очередь наблюдатели от ИА RUSNORD с пониманием относятся к ситуациям, когда даже госучреждениям приходится принимать и потчевать высоких гостей. Но надо же и меру знать…

P.S. Комментарий Фонда:

«Настоящим сообщаем, что ГУП „Фонд имущества и инвестиций“ произвел закупку по организации питания в Бизнес-центр-отел „Столица Поморья“ не для своих сотрудников, а для нужд гостей Бизнес-центр-отеля „Столица Поморья“, которым услуги питания предоставляются при проживании в Бизнес-центр-отеле „Столица Поморья“.

Питание гости Бизнес-центр-отеля „Столица Поморья“ оплачивают за свой счет. Сотрудники ГУП АО „Фонд имущества и инвестиций“ также питаются всегда за свой счет».

 

 

12 январь 12:12 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (58)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20