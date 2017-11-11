"Вольное дело": Как Фонд имущества Архангельской области проест в ресторане 9 с половиной миллионов рублей

Об этом пишет участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», ссылаясь на данные «Контр-Фокуса».

Редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно о шикарном госзаказе в исполнении Государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций». Оказывается, в середине ноября минувшего года Фонд заказал услуги по организации питания в Бизнес-центр-отеле «Столица Поморья».

Срок исполнения контракта — июль 2019 года.

Но, разумеется, самое главное заключается в цене. Вдумайтесь! Цена контракта - 9 508 000,00 руб.

По данным с базы «Контур.Фокус».

Конечно, никто не спорит — ресторан хороший (в рекламе лишний раз не нуждается), но девять с половиной миллионов за полтора года — это сильно. Это говорит либо об отменном вкусе сотрудников Фонда, либо об их зверском аппетите. В любом случае, мы можем за них лишь порадоваться и пожелать приятного аппетита.

Там и шикарная паста с морепродуктами есть и каре молодого ягненка (разумеется, в меде и имбире). Превосходный выбор вин и десертов — ни один истовый гурман не останется равнодушным.

В свою очередь наблюдатели от ИА RUSNORD с пониманием относятся к ситуациям, когда даже госучреждениям приходится принимать и потчевать высоких гостей. Но надо же и меру знать…

P.S. Комментарий Фонда:

«Настоящим сообщаем, что ГУП „Фонд имущества и инвестиций“ произвел закупку по организации питания в Бизнес-центр-отел „Столица Поморья“ не для своих сотрудников, а для нужд гостей Бизнес-центр-отеля „Столица Поморья“, которым услуги питания предоставляются при проживании в Бизнес-центр-отеле „Столица Поморья“.

Питание гости Бизнес-центр-отеля „Столица Поморья“ оплачивают за свой счет. Сотрудники ГУП АО „Фонд имущества и инвестиций“ также питаются всегда за свой счет».