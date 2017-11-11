Игорь Скубенко проверил жизнь предприятия "Северодвинск - молоко"

Глава города Игорь Скубенко посетил предприятие с рабочим визитом. Здесь завершается монтаж оборудования для приёма голубого топлива.

Полную готовность завод планирует обеспечить к концу февраля, чтобы уже в марте перейти на природный газ.

- Газ ждём с нетерпением. Изменение энергетической составляющей даст возможность увеличить производственные мощности, а также объём и ассортимент выпускаемой продукции, позволит продолжить работу по модернизации оборудования, - подчеркнул генеральный директор ОАО «Северодвинск-молоко» Андрей Калмыков.

Игорь Скубенко посетил новую газовую котельную, а также познакомился с цехами по производству кваса, пива и лимонада. Главе города рассказали о перспективах розлива питьевой воды, а также продемонстрировали недавно приобретённую и уже функционирующую линию по изготовлению творога.

- Вижу, что коллектив работает с удовольствием, - отметил Игорь Скубенко.

Он добавил, что опыт газификации ОАО «Северодвинск-молоко» может стать примером для представителей малого и среднего предпринимательства.

- Мы договорились с руководством молокозавода, что проведём встречу с бизнесменами, которые также заинтересованы в переходе на голубое топливо, - сообщил глава Северодвинска.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)