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Эксперты рассказали, кого будут сокращать в 2018 году

Эксперты провели исследование, в результате которого стало известно, работники каких сфер могут попасть под сокращение в 2018 году. Об этом сообщает Российская Газета с ссылкой на данные, предоставленные сайтом SuperJob.ru.

Так, исследование показало, что в зоне риска окажутся начинающие бухгалтеры, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы, модераторы и операторы ввода информации. Отмечается, что к волне сокращений в данных сферах может привести автоматизация рутинной работы. 

Помимо всего прочего, в нестабильном положении могут оказаться специалисты, которые обслуживают «криптопузырь». По словам экспертов, такой прогноз, вероятнее всего, приведет к тому, что в отрасти произойдет внутренняя миграция, то есть сотрудники начнут переходить от одного стартапа к другому. 

По этому поводу высказались и представители информационного сайта Kazinoazov, которые считают, что сокращение на российских предприятиях не доведет до добра. «Волна сокращений может привести к плачевным последствиям. Оказавшись без работы и официального заработка, такие люди нередко идут на крайние меры, чтобы заработать на жизни. В их числе и азартные игры в Интернете», - уверены представители сайта. 

Однако эксперты сделали и хорошие прогнозы, назвав список специалистов, которые точно не попадут под сокращение в 2018 году. Так, бояться сокращения не придется сотрудникам сферы ресторанного бизнеса, курьерам и водителям, так как в этих сферах деятельности введение автоматизации процессов не планируется. 

Отмечается, что российские власти обеспокоены результатами данного исследования, опасаясь, что сокращение сотрудников станет причиной увеличения количества преступлений. К примеру, самым распространенным преступлением за 2017 год стали кражи. Данное исследование было проведено при поддержке Генеральной прокуратуры РФ и опубликовано во всех известных интернет-СМИ. 

Многие эксперты сделали предположение, что причиной увеличения количества краж в России стало неудовлетворительное финансовое положение граждан. По их мнению, сокращение рабочих кадров может привести к еще более худшим результатам. «За 2017 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 86 000 меньше, чем в 2016 году. Нужно сделать все, чтобы показатели в 2018 снизились. Сокращения следует предотвратить», - заявили эксперты.  

12 январь 07:51 | : Экономика

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