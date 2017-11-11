Ввод лифтов в эксплуатацию в Архангельске и Новодвинске затягивается

Перед Новым годом Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области сдал 159 лифтов, замененных по проекту Минстроя России. Проект начат летом 2017 года и предполагает ускоренную замену лифтов в жилищном фонде. В Архангельской области по этой программе должны быть заменены 305 лифтов, из них в Архангельске – 126, в Северодвинске – 144, в Новодвинске – 21, в Коряжме – 5 и в Мирном – 9.

Общая стоимость работ - 605 миллионов рублей. Ориентировочная цена замены одного лифта грузоподъёмностью до 400 килограммов составляет порядка 2 млн рублей.

Однако лифты приняты лишь в Коряжме и Северодвинске. В городе корабелов, управляющие компании очень грамотно организуют работу по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта. По словам инженера планового отдела Фонда капремонта Николая Личутина, в Коряжме и Северодвинске – полный контроль за технической составляющей и забота о людях, которые проживают в домах, где ведется замена лифтов.

«После проверки лифтового оборудования специализированной испытательной организацией они делают страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта и параллельно работают с Ростехнадзором, - поясняет Николай Личутин. – Если в процессе обкатки возникает проблема – они ее тут же корректируют, и подрядчик устраняет замечания. Но, такая работа организована не везде».

«Управляющие компании Архангельска, как огня, боятся любой ответственности, ничего не делают без бумажки и даже бумажки подписывать не хотят, поэтому люди, несмотря на то, что лифты в их домах смонтированы и сданы, вынуждены ходить пешком», - отмечают в Фонде капремонта.

«Вызываем, например, представителей УК на устранение замечаний, - рассказывает Николай Личутин. – Спрашиваем» «Замечания устранены?» – Отвечают: «Да». – «Давайте подпишем акт». –«Не будем». – «Почему?» – «Нам эти лифты не нужны». Управляющие компании просто тянут время и не хотят подписывать акты, хотя именно от них зависит ввод в эксплуатацию».

Последние лифты, - а их немало, - были сданы 29 декабря. В Ростехнадзор же последние заявки от управляющих организаций поступили 27-го, поэтому если УК подали их в первый рабочий день, например 9 января, то решение по вводу их в эксплуатацию сможет быть приято не ранее, чем через две недели.

Напомним, что заказчик работ (Фонд капремонта) должен все работы сдать комиссии, формируемой в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации , участие в которой принимают в том числе и представители управляющих компаний, и далее объект вводился в эксплуатацию.

Однако с 30 августа 2017 года в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ №743 от 26.06.17 г., которое устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов, порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе Ростехнадзора. Теперь после проведения комиссии, регламентированной жилищным законодательством, УК направляет документы в Ростехнадзор. И уже он проверяет на месте результаты выполненной работы, соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям и выдает разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.

«Ситуация по вводу в эксплуатацию лифтового оборудования действительно претерпела много непростых изменений, в том числе и предъявляются новые требования к работе управляющих компаний и обслуживающих лифтовое хозяйство организаций, - комментирует руководитель Фонда капремонта Александр Бараев. - Управляющим организациям необходимо максимально оперативно обеспечивать формирование и представление соответствующих заявок и совместно решать все возникающие вопросы».