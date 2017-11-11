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Нерадивые архангельские перевозчики оштрафованы на 160 000 рублей

Подведены итоги работы общественного транспорта в новогодние праздники. Результаты проведенной проверки озвучил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин.

- Режим работы общественного транспорта четко прописан в муниципальных контрактах, за исполнением которых администрация города жёстко следит. Не все перевозчики должным образом выполняли свои обязательства в новогодние праздники, - сообщил Пётр Чечулин.

Так, только за три дня – 31 декабря, 1 и 2 января – общий суммарный штраф по всем нарушителям составил 160 тысяч рублей. Для сравнения: в среднем штрафные санкции в месяц составляют порядка 600-800 тысяч рублей по всем перевозчикам, не исполнившим или не в полной мере исполнившим условия муниципальных контрактов.

- Срыв рейсов может быть по разным причинам, мы выясняем обстоятельства, повлекшие нарушение, и уже по результатам принимается решение о выставлении штрафа, - пояснил Пётр Чечулин. - Среди самых проштрафившихся – маршруты № 10, 42, 43, 69, 61, на которых выход  на линии не дотянул и до 40 %.

Кстати, перевозчики, работающие на маршрутах № 10 и № 69, подвели горожан и в новогоднюю ночь, не исполнив данного обещания доставить людей к месту проведения центрального городского гуляния и обратно в отдаленные районы города. В сложившейся ситуации очень важно, автобусы № 60 и № 44 подхватили ситуацию и продлили маршруты движения, обеспечив горожан транспортом.

В то же время среди перевозчиков есть и те, кто продемонстрировал ответственное отношение к своей работе и обеспечил работу своих автобусов в предпраздничный день и первые дни наступившего года на 100 %. Безупречно показали себя маршруты автобусов № 12, 180, 70, 81, 89.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

11 январь 12:02 | : Экономика / Скандалы

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