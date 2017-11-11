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Новоселье близится. На ЖК «Green Park» холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске возводят 5-й этаж

Проект первого в Архангельске жилого эко-комплекса, который возводится холдингом «Аквилон Инвест», выполнен   в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства.

ЖК «Green Park» строится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой в квартале, ограниченном ул. Выучейского – набережной Северной Двины – ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.
 
В настоящее время на 1-й очереди строители выполняют кирпичную кладку стен 5-го этажа. На 2-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована и завершено погружение основного объема свай. Начались работы по бетонированию ростверка. Все этапы строительства курирует специалист-эколог.
 
Жилой комплекс состоит из 4-х секций жилой площадью почти 22 тыс. кв. м на 318 квартир. Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для   отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой, обеспечивающей эффективное водоотведение. Также во дворе будет зона бесплатного Wi-Fi.
 
4-х этажный закрытый паркинг на 88 машиномест получит систему фильтрации воздуха с газоанализаторами. Предусмотрена открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.
 
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.

   

10 январь 16:46 | : Экономика

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