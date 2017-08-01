Как выжить? Россиянам стали отказывать в страховой пенсии

Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд России был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.

Он уточнил, что таким людям назначается социальная пенсия. Конечно, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" до него пенсию.

Но средняя страховая пенсия по старости по стране сейчас более чем в полтора раза (в 1,65 раза) выше прожиточного минимума пенсионера. И в дальнейшем она будет увеличиваться.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров - 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии - составит 9 045 рублей.

Об этом с прискорбием сообщила «Российская газета».