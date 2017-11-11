"Аквилон Инвест": В январе квартиры выгодней, а скидки толще

Только в январе при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «После праздников скидка даже толще!»



При бронировании квартиры до 20 января скидка составит 20%, а с 21 по 31 января – 18%.



Кроме того в декабре при покупке квартир в жилых комплексах « Триумф-2», «Попова, 34» и «Пионер», а также квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок.



Помимо этого, скидка в 100 тыс. руб. предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь), «Зеленый квартал» (1-я очередь), «Триумф-2», в ЖК «Омега Хаус» такую скидку получат покупатели евро 4-х комнатных квартир. А при покупке места в паркингах «Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 30%.



Напомним, что в течение 2017 года компания построила в Архангельске и Северодвинске 85 тыс. кв. метров - 8 жилых домов, 1000 квартир и 328 машиномест в паркингах, встроенные помещения общественно-делового назначения. Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 14 жилых комплексов (23 дома) – более 375 тыс. кв. м общей площади, более 8 тыс. квартир, около 1000 машиномест в паркингах. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в следующем, 2018 году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.



