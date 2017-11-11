Послерождественское. Прилетит ли в Архангельск "канадская рысь"?

Рождественские каникулы завершились. Грустновато, привыкли бездельничать, но труба зовет. За работу - товарищи!

Мне, записавшемуся во временные канадцы приходится жить по канадскому календарю и во время праздников. И, как назло, выдались лютые морозы под 25, даже днем, и чудесный замечательный такой ветерок. Лица канадских прохожих спрятаны под шарфами и лишь моргающие глаза, одежда и беглый английский говор из под шарфа выдают в прохожих

канадцев.

Оставим это, знаю, что земляков моих ничем не удивишь, а ненецких друзей тем более.

Там сквозняки природные постоянно есть, и северяне ко всему этому давно привыкли.

Так что даже сочувствую из Оттавы нынешней "ни рыба, ни мясо" зиме архангельской ,

да и ненецкой заодно.

В Оттаве теперь вот снега начались. Да такие снега, что и техника уборочная даже самая современная не справляется.

Тракторист Катерпиллера Джордж утром помог мне вовремя и отбросил гору снега своим огромным ковшом с парковки моей машины подальше. Спасибо Джорджу, который это слово наше знает, чем очень меня порадовал. После его трудов "Тойота матрикс" дочери смогла выехать с заснеженной открытой парковки и доехать до центра Оттавы. Там расположены все правительственные здание и ее министерство по делам иммиграции, гражданства и беженцев.

Правительственная теплая парковка стоит 300 долларов (15 тыс. руб.) в месяц, а мой труд обходится дешевле. Зато получаю в полное распоряжение канадскую кредитную карту канадского министерского человека с обязательным условием - не говорить лишнего, если кредитная карта приведет меня не туда, куда нужно. А именно в специализированные магазины Оттавы, где продаются напитки крепостью свыше 20 градусов. Таковы правила.

В магазинах "Макси", "Супер си", "Вол Март" и других этих канадских "Петровский", "Дикси" и "Пятерочка", где ничего крепче вина и пива не купишь . В лютый мороз-то!

Поняли теперь, как «выгодно» быть канадским шофером, и как здорово жить в России?

Недавно архангельский фермер и "клюквенный человек" Михаил Силантьев высказал рекомендации как избавиться в родном Архангельске от перегруженных "автомобильным хламом" улицам поморской столицы. Михаил знает, как изменить ситуацию с парковками в Архангельске. Мне кажется, я тоже знаю. Но то, что мы что с Мишей знаем про парковки канадцы, американцы и весь западный мир знает уже лет этак 60 лет .



С того момента, когда на Западе началась реализация программы "машина - это не роскошь, а средство передвижения". Вот тогда и обязали строительные компании строить дома с подземными паркингами ( стоянками). Иначе не получишь земельный участок для застройки.

Потом законодательным порядком - и на федеральном и региональном уровне - были резко увеличены штрафы за фривольную стоянку и за поведение "лихого джигита" на дороге. Ты можешь, конечно, и наплевать на все эти правила, ну тогда незамедлительно получишь "билет" - квитанцию о штрафе, прикрепленную на лобовом стекле под дворниками или в ручке своего железного коня.

На своем опыте проходил. И последний "билет" -штраф по-нашему - получил в аккурат перед поездкой на Кубу. Это 70 долларов или 3500 рублей в рублевом эквиваленте. Канадский штраф бодрит и призывает к действию немедленному. Потому что, если в 10-дневный срок штраф не заплатишь - готовься к внесудебному действию государства и списанию с твоей кредитной карты трехкратной суммы штрафа .

Дочери прошлогоднее "парковое разгильдяйство" обошлось в кругленькую сумму - 490 долларов. Получилось так, что нашу новую тогда Тойоту Матрикс мы не успели оформить в канадском ГАИ. А стоянку на время нашего кубинского отдыха юридически

занимала другая машина (по их канадской логике).

Бдительные стражи порядка регулярно посещают парковки, нашу парковку тоже, и оштрафовали нашу ни в чем не виноватую машину на 70 долларов в день. Женские нервы всегда слабее, а мужская логика (вот она, мужская архангельская смекалка - опять нескромность вышла, извините)

и наш совместный двукратный поход в судебные инстанции Канады завершился соломоновым решением канадского суда. Штраф пришлось заплатить, но только за один день. За "некорректную " - по решению суда - парковку. Ибо подтверждающие документы на поездку на остров Свободы, ПТС, договор купли-продажи автомобиля с датами и всеми юридическими деталями был явно на нашей стороне.



Я лично с решением суда был согласен, да и Миша Силантьев согласился бы. Тогда и порядок парковочный быстренько устроится и на улицах славной поморской столицы, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и других городах нашей необъятной области. И парковочные опусы писать не надо будет.



Зачем придумывать велосипед, который изобретен еще тогда, когда я с высоко поднятым носом ехал по родному "штату Бакарица" на новеньком автомобиле "Москвич 412" эдак 45 лет назад. Кстати, "Москвич" наша семья купила за наличные и общими усилиями всех ее членов. А вовсе не выиграла в лотерею, как это было у Шефа в замечательной "Бриллиантовой руке".



2018 год уже принес нам много новых многообещающих событий.

К Канаде перешло председательство в G7. Мировая семерка потеряла Россию в своих рядах несколько лет назад по политическим причинам. Право председательства к Канаде перешло от Италии, которая возглавляла это неформальное объединение экономически развитых государств в 2017 году.

Что тут говорить? Ничего, кроме сожалений, которые затормозили торговые соглашения и сотрудничество России и Канады, в том числе, и по Арктическому сотрудничеству в том числе и рамках G-8 . Может быть и нам пора уже понять, что уладить отношения со страной кленового листа будет совсем непросто, если министр иностранных дел 49 летняя Кристя Фрилэнд является объектом повышенного внимания федеральных СМИ и персоной нон-грата в России. 4% канадского населения имеют украинские корни, и не учитывать это в развитии арктического сотрудничества и торговли между нашими странами нельзя.

Да, Архангельск, Россию в целом и Канаду не так много связывает в торговых отношениях.

Экспортируются канадские локомотивы для РЖД, всегда проводились рабочие российско- канадские встречи по изучению технологического опыта в бумажной индустрии. Нефтяная отрасль, алюминий, технология канадского домостроения… тоже всегда были предметами взаимовыгодного сотрудничества. Но главное для нас это то, что Оттава - родина Арктического совета, и Канада была, есть и будет едва ли не самым важным участником Арктического сотрудничества, уступая лишь России по протяженности Арктической береговой линии. Ее Арктические исследовательские институты являются мировыми лидерами по новым научным открытиям.

Но вот одно направление – авиационное - может дать серьезный толчок в развитии канадско- российской торговли и Арктического сотрудничества. Уже 3 года успешно летают "канадские рыси" - 19-ти местные самолеты Твин Оттер на Чукотке, Камчатке и Дальнем Востоке. Эти надежные летательные аппараты очень нужны 2-миллионному арктическому населению России для быстрого и экономичного полета до Большой земли. Кто жил на Севере, тот знает, сколько радостных эмоций вызывает звук приближающегося самолета или вертолета в, скажем, той же ненецкой Индиге, куда меня не раз заносила судьба.

Да. были славные авиационные времена , когда и в Архангельской области, и

по всей России самолетом можно было долететь везде. Сейчас воспринимается, как анекдотический случай - бывалый архангельский таксист рассказывал мне , что самолетом за 3 рубля летали из аэропорта Васьково в другой аэропорт Таллаги. Потому что поездка на такси обходилась дороже, в целых 5 рублей. Не верите? Ну тогда сами найдите того таксиста и проверьте - правду он сказал или обманул.



Среднемагистральные канадские самолеты Твин Оттер 400-ой серии, которых прозвали "канадскими рысями" - лучшие в мире в своем классе и начали свои регулярные полеты в 2007 году. Да, они лучшие, так говорят летчики, механики, авиационные эксперты. Так говорит руководство российского авиаконцерна "Витязь", которое решительно настроено на продолжение сотрудничества с канадским концерном Бомбардье по целевым закупкам «рысей для Арктических регионов России и компании Роснефть.



А почему бы и нет? Это опять тот случай, когда изобретать велосипед дороже и дольше. Сами видим, как непросто происходит возрождение российской гражданской авиации, хотя бы по недавней авиакатастрофе с самолетом TBC 2 MC или просто АН-2. И в дальнейшем увеличении Твин Отер в авиационном парке России на смену уходящего парка антоновских самолетов

ничего сверхъестественного и опасного для безопасности нет. Ведь и западный автомобиль когда-то был диковинной роскошью. А теперь зачастую мешает нашим пространственным передвижениям. Но это не по вине автомобиля, а слабой стратегии развития транспортной инфраструктуры



Только в знаменитой советской песне "самолет хорошо, а олени лучше." А так ли оно на самом деле? Спросите у жителей отдаленных арктических поселков в семи арктических субъектах федерации РФ, и Вам скажут. Уж они -то как никто другой знают, что такое иметь надежное транспортное сообщение с Большой землей.



Владимир Харлов