Путин подписал указ. Аэропорт "Архангельск" окончательно перешел в региональную собственность

27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Москва, Кремль, № 634

Под таким номером вышел Указ Президента Российской Федерации о передаче в собственность Архангельской области находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Аэропорт Архангельск» и «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд».

Напомним, некоторое время назад федеральный центр включил в план приватизации аэропорт «Архангельск». Фактически, на территорию Архангельской области могла зайти любая компания, в том числе не ориентированная на интересы северян по развитию малой авиации и возрождение региональной сети отдаленных аэропортов и взлетно-посадочных площадок. С учетом интересов жителей Архангельской области, в том числе проживающих на отдаленных территориях, Правительством Архангельской области был инициирован вопрос о передаче аэропорта «Архангельск» в областную собственность.

Комментирует генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

- Наш Президент принял стратегическое для развития гражданской авиации и важное, необходимое для северян решение. В Указе четко обозначено, что это сделано «в целях повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Архангельской области». Наше дело ответственно и на высочайшем уровне задачу, которую поставил Владимир Владимирович Путин, реализовать. Предстоит большая и серьезная работа, результаты и успешность которой зависят от слаженности действий Правительства Архангельской области, Совета директоров акционерного общества и каждого сотрудника нашего предприятия. Мы все настроены на то, чтобы региональная авиация возродилась, чтобы жители Архангельской области имели возможность получать качественный и безопасный сервис в аэропортах Поморья.

Сегодня аэропорт «Архангельск» - это стабильно развивающееся предприятие на Севере России, которое активно занимается вопросами развития региональной сети аэропортов и аэродромов. В 2018 году аэропорт отметит 55-летний юбилей.

Переход аэропорта Архангельск в региональную собственность позволит оперативно и эффективно решать вопросы развития транспортного авиасообщения с учетом стратегии развития региона в целом, и прежде всего жителей Поморья.

Важно отметить, что искусственная взлетно-посадочная полоса, перрон находятся в собственности Российской Федерации. В настоящее время ряд инвестиционных проектов по развитию авиасообщения в Архангельске и на Соловках уже включен в планы федерального центра для софинансирования.

В настоящее время создается единая сеть региональных аэропортов, многое уже сделано. Так, динамично меняет свой облик аэропорт «Архангельск», возобновил свою работу аэропорт «Котлас», сохранен аэропортовый комплекс с.Лешуконское, реализуется проект по развитию объектов аэропортовой инфраструктуры на Соловецких островах. В итоге, в Архангельской области появится единая сеть аэропортов с доступной авиацией.

Мы выполняем общую государственную задачу по организации качественного, безопасного и комфортного транспортного авиационного сообщения не только для пассажиров, но и для санитарной авиации и мобильной доставки грузов с учетом труднодоступных территорий Поморья. Мы заботимся о безопасности и комфорте пассажиров, работаем над динамичным развитием предприятия. У нас масштабные планы, мы готовы выполнить поставленную руководством страны и региона задачу.