Армия российских чиновников больше Армии России. Во сколько они нам обходятся?

Под новый год издание «МБХ медиа» обнародовало данные, во сколько нам, налогоплатильщикам, обходится содержание армии чиновников.

Именно армии. Для примера: численность Армии России составляет 1 013 628 военнослужащих (согласно указа президента от 28.03.2017г). Её годовое содержание обходится бюджету государства в 64 миллиарда долларов.

А теперь читайте - содержание 1,37 млн федеральных и муниципальных служащих обходится российскому бюджету в триллион рублей в год, а средняя зарплата чиновников превышает среднюю зарплату в России в полтора раза.

На каждые 10 тысяч россиян приходится примерно 93 чиновника. Это больше, чем было в СССР - согласно данным союзного Центрального статуправления, даже в период наибольшей бюрократизации (1985 год, 2,03 млн госслужащих) относительное количество чиновников было меньше на 21,5% - 73 бюрократа на 10 тысяч граждан.

Самые дорогие ведомства. Содержание Налоговой службы обходится нам в 124.4 млрд. руб. ежегодно, суды общей юрисдикции – 109.9 млрд., Генеральная прокуратура – 54.4 млрд., Таможенная служба – 49.4 млрд., служба судебных приставов – 45.7 млрд.

Самые высокие зарплаты (средние по ведомству). Администрация президента – 232 800 руб., правительство РФ – 232 700, Совет Федерации – 203 300, Счетная палата – 199 900, Госдума (аппарат) – 195 600.

Самыми «чиновничьими» оказались следующие регионы: Магаданская область – 224 (на 10 000 населения), Чукотский АО – 213, Еврейская АО – 198, Республика Алтай – 173, Республика Тыва – 163. В среднем по России – 88.