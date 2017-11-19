Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Армия российских чиновников больше Армии России. Во сколько они нам обходятся?

Под новый год издание «МБХ медиа» обнародовало данные, во сколько нам, налогоплатильщикам, обходится содержание армии чиновников.

Именно армии. Для примера: численность Армии России составляет 1 013 628 военнослужащих (согласно указа президента от 28.03.2017г). Её годовое содержание обходится бюджету государства в 64 миллиарда долларов.

А теперь читайте - содержание 1,37 млн федеральных и муниципальных служащих обходится российскому бюджету в триллион рублей в год, а средняя зарплата чиновников превышает среднюю зарплату в России в полтора раза.  

На каждые 10 тысяч россиян приходится примерно 93 чиновника. Это больше, чем было в СССР - согласно данным союзного Центрального статуправления, даже в период наибольшей бюрократизации (1985 год, 2,03 млн госслужащих) относительное количество чиновников было меньше на 21,5% - 73 бюрократа на 10 тысяч граждан.

Самые дорогие ведомства. Содержание Налоговой службы обходится нам в 124.4 млрд. руб. ежегодно, суды общей юрисдикции – 109.9 млрд., Генеральная прокуратура – 54.4 млрд., Таможенная служба – 49.4 млрд., служба судебных приставов – 45.7 млрд.

Самые высокие зарплаты (средние по ведомству). Администрация президента – 232 800 руб., правительство РФ – 232 700, Совет Федерации – 203 300, Счетная палата – 199 900, Госдума (аппарат) – 195 600.

Самыми «чиновничьими» оказались следующие регионы: Магаданская область – 224 (на 10 000 населения), Чукотский АО – 213, Еврейская АО – 198, Республика Алтай – 173, Республика Тыва – 163. В среднем по России – 88.  

28 декабрь 08:00 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (227)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.