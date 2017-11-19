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Меняем "Белкомур" на "Баренцкомур"?

Идея соединить уральские заводы с Белым морем, откуда прямой путь хоть в Европу, хоть по Северному морскому пути в страны Востока, существует с начала ХХ века.

До последнего времени имя этому проекту было Белкомур. Однако в последнее время, не без усилий со стороны руководства РЖД, а также губернаторов конкурирующих регионов, название может смениться на Баренцкомур. Что крайне невыгодно для Архангельской области, ведь в таком случае пунктом отправки грузов морским путем становится не столица Поморья, а глубоководный порт Индига.

Об этом рассуждают корреспонденты ИА REGNUM:

- Уже в послевоенное время первый участок железной дороги в направлении Пермского края был построен от Архангельска до Карпогоры и от Вендинга до Микуни. Их общая протяженность составила более 400 км. А вот в постперестроечной России возник проект Белкомур («Белое море — Коми — Урал»). В 1995 году Республика Коми, Архангельская область и Пермский край учредили одноименную межрегиональную акционерную компанию и до наступления кризиса конца 90-х успели построить еще 40 км железной дороги. После чего разговоры о размораживании проекта возобновились только в 2007 году. Оценки экспертов и прогнозы института экономики и развития транспорта показывают хорошую перспективу этого начинания, но только при том условии, если удастся преодолеть ключевые сложности проекта.

К таковым относятся отсутствие глубоководного порта в Архангельске и необходимость дополнительного развития инфраструктуры близлежащих областей, что вкупе может помешать получению быстрой прибыли от этого проекта. Кроме того, колебаниям инвесторов также способствует продвигаемый альтернативный проект — Баренцкомур, предполагающий ввести железную дорогу, соединяя Индигу, Сосногорск, Троецко-Печорск, Полуночное и Сургут. Выиграет ли глубоководная Индига у более развитого в смысле инфраструктуры и трудового ресурса Архангельска?

27 декабрь 10:20 | : Экономика

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