В лес по сосенке. Архангельская область вошла в очередной пилотный проект

Проект касается актуальной для региона темы – Правила ухода за лесами.

Соответствующее постановление выпущено из недр Министерства природных ресурсов Российской Федерации. В проект попал следующие лесные регионы: Балтийско-Белозерский, Среднеангарский и Двинско-Вычегодский. Архангельская область относится к последнему.

Участие в пилоте предусматривает эффективный уход за молодняком, что позволит сократить период роста молодого леса и поддержать его на уровне максимального прироста.

Также в планах разработчиков проекта переломить ситуацию, когда на месте спиленного хвойного леса прорастает более агрессивный лиственный лес.

По новым нормативам в результате рубок на площади должны оставаться на выращивание лучшие деревья с максимальным приростом. По результатам проведённых исследований в нормативы внесены поправки, по которым средний диаметр древостоя после рубки не должен быть ниже показателя до рубки.

Все это и должны подтвердить (или опровергнуть) экспериментальные посадки в пилотных регионах.