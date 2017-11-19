Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В лес по сосенке. Архангельская область вошла в очередной пилотный проект

Проект касается актуальной для региона темы – Правила ухода за лесами.

Соответствующее постановление выпущено из недр Министерства природных ресурсов Российской Федерации. В проект попал следующие лесные регионы: Балтийско-Белозерский, Среднеангарский и Двинско-Вычегодский. Архангельская область относится к последнему.

Участие в пилоте предусматривает эффективный уход за молодняком, что позволит сократить период роста молодого леса и поддержать его на уровне максимального прироста.

Также в планах разработчиков проекта переломить ситуацию, когда на месте спиленного хвойного леса прорастает более агрессивный лиственный лес.

По новым нормативам в результате рубок на площади должны оставаться на выращивание лучшие деревья с максимальным приростом. По результатам проведённых исследований в нормативы внесены поправки, по которым средний диаметр древостоя после рубки не должен быть ниже показателя до рубки.

Все это и должны подтвердить (или опровергнуть) экспериментальные посадки в пилотных регионах.

27 декабрь 09:55 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (218)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.