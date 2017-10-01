Коряжма разобралась с бюджетом

Бюджет муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов принят.

Тщательно проработанные на профильных комиссиях вопросы и представленные поправки позволили сэкономить время. Проект бюджета одобрили как специалисты контрольно-счетной палаты, так и состав комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию. Согласно принятым поправкам, поступившим как от депутатского корпуса, так и от управлений администрации города, бюджет городской казны составит 935 537, 6 тысячи рублей, - увеличение на 23 509,4 тысячи рублей.

Было принято совместное решение о выделении 1 400, 0 тысяч рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МДОУ; дополнительные 5,0 тысяч рублей позволят бесплатно помыться в бане отдельным категориям граждан; 30,0 тысяч рублей выделено дополнительно на поддержку коряжеской городской организации всероссийского общества инвалидов и 3 миллиона рублей направлено на погашение дефицита бюджета.

В завершении глава города Андрей Александрович Ткач поблагодарил депутатов за плодотворную и эффективную работу перед заседанием сессии: «Бюджет не простой. Мы ждем повышения МРОТ. Все вместе будем собираться, принимать решения. Мы предлагаем своё видение, вы расставляете приоритет. Поправки позволили снизить дефицит бюджета. Спасибо за конструктивную работу. Поздравляю вас с принятием первого бюджета», - завершил Андрей Александрович.

Еще одно и завершающее в этом году заседание сессии намечено на 21 декабря.

(по материалам tk-online)