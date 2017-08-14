Так нужен ли Архангельску свой цирк?

Совсем недавно мы писали о том, что в Архангельске пошли разговоры на старую тему – городу нужен цирк.

Старый, чье здание стоит в центре Троицкого проспекта и напоминает своим видом общественный сортир дореволюционной постройки, является непроходящим убожеством на лике города.

Как выясняется, под строительство нового нашелся инвестор. С этим глава Архангельска Игорь Годзиш пришел к Игорю Орлову, и губернатор горячо его поддержал.

Одно серьезное но – инвестор готов вкладываться в универсальные развлекательный объект для проведения мероприятий разной направленности (спектаклей, концертов, шоу и тд) с сопутствующей инфраструктурой.

В то же время, старое здание цирка, а именно это место рассматривается под строительство, находится в собственности Архангельского государственного цирка – филиала Росгосцирка, сама же территория относится к области.

При этом по существующим правилам любой стационарный цирк России должен иметь свою ведомственную гостиницу, так как цирковая жизнь разъездная. Соответственно, обязательно встанет вопрос о статусе будущего предприятия.

Тем временем в соцсетях развернулась дискуссия – а так ли нужен свой цирк Архангельску? Мнения разные…