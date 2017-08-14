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В мире льгот и зарплат. С архангелогородцами расплачиваются фитнесс-клубами

Интернет-ресурс Зарплата.ру провел интерактивной опрос на тему повышения доходов у сотрудников частных компаний.

Как выяснилось, 16% архангелогородцев повышали зарплату с начала года. Но не всем равномерно - руководителям среднего и высшего звена зарплату повысили на 21%, а рядовым сотрудникам только на 14%.

Впрочем, кроме цифры в зарплатной ведомости есть и другие формы поощрения, повышающие самооценку сотрудников. Так, это оплата полного медицинского полиса, бесплатное питание на службе и компенсация затрат на пользование личным автотранспортом, а также служебный. Кроме этого были названы оплата занятий спортом (фитнесс-клубы» и курсов повышения профессиональной квалификации.

А еще 5% опрошенных жителей Архангельска перешли на работу в домашних условиях (режим home-office).

 Михаил Капустников, руководитель проекта:

- Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов

12 октябрь 11:47 | : Экономика

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