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Игорь Годзиш: Кое с кем придется расстаться

Сегодня на еженедельной планерке в мэрии Архангельск обсуждался вопрос о подготовке города к зиме. Игорь Годзиш сказал, что, наверное, с кем-то придется расстаться…

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты подготовлены к прохождению осенне-зимнего сезона на 100 %. В то же время в ряде домов до сих пор остаются проблемы с теплоснабжением. Причина – неудовлетворительная работа управляющих компаний «Восход» и «Мир». В случае, если УК в кратчайшие сроки кардинально не изменят ситуацию, в их отношении будет поднят вопрос о смене управляющей организации путем проведения общих собраний жильцов.

- Компании, которые не работают, не выполняют обязанности, возложенные на них законодательством и гражданами, подлежат смене и в дальнейшем этот процесс должен происходить автоматически,- заявил Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Решен вопрос с обеспечением топливом островных котельных. Конкурс по завозу топлива на котельные АО «Архоблэнерго», расположенных на Кегострове и Бревеннике, состоялся, договоры с поставщиками мазута и угля заключены. У других теплснабжающих организаций также заключены аналогичные договоры. Объявлены также конкурсы на поставку топлива на материковые котельные. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

09 октябрь 13:03 | : Экономика

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