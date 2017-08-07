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ОПФР: В Архангельской области проживают неработящие пенсионеры

По данным регионального отделения Пенсионного фонда России, на сегодняшний день 413 119 пенсионеров Архангельской области являются получателями пенсий по линии ПФР. Большинство из них (65%) – женщины. Средний возраст пенсионера получателя страховой пенсии в регионе составляет 63 года у мужчин и 64 года у женщин.

При этом более 98 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать. Это 24% от общего количества получателей пенсий. Из них женщин – работающих пенсионеров 66%, мужчин – соответственно 34%.

Интересно сопоставить эти цифры с общероссийскими данными. А они показывают, что после официального выхода на пенсию продолжают трудится примерно 75 % пожилых людей, и до указанных по Архангельской области процентов их количество падает только к 70-летнему возрасту.

Впрочем, надо учитывать, что на Севере раньше выходят на пенсию – мужчины в 55, женщины в 50. Также наблюдатели напоминают, что часть пенсионеров продолжает ходить на работу не столько от нужды, сколько от внутренней активности, отсутствия умения отдыхать, а также от привязанности к любимой профессии.

06 октябрь 12:02 | : Экономика

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