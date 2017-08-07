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Архангельские Ковалевы отжигают в Армении

Делегация Архангельской области принимает участие в III Российско-армянском молодежном форуме в Ереване.

В составе делегации сразу два Ковалёва - начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Григорий Ковалев и руководитель Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.

Первый представляет молодежные проекты – «Наша цель познакомить жителей обеих стран с уникальным природным и культурным наследием России и Армении, а также стимулировать развитие туризма в этих направлениях».

Второй в это время окучивает армянских предпринимателей на тему совместного бизнеса.  Из записей пресс-секретаря КРАО Елены Ларионовой - А вы знали, что внешнеторговый оборот Архангельской области с Арменией составил более 1,5 млн долларов. В 2016 году, по сравнению с 2015, наблюдается рост на 36% в первую очередь за счёт увеличения экспортных поставок?

Дома обоих с нетерпением ждут с результатами…

P.S. Именно эти Ковалевы относятся к любимым персонажам Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

06 октябрь 11:12 | : Экономика / Культура

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