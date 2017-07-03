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В Архангельской области живет врачи-миллионеры

Впрочем, это лишь те, кто попал в программу «Земский доктор».

А для этого надо поехать работать в архангельскую глубинку, в села и рабочие поселки. Причем такие выплаты одноразовые, раньше они назывались подъемными.

– Изначально в программе могли принять участие только лица до 35 лет, но в 2017 году условия изменились и возраст был увеличен до 50 лет. Обязательным критерием к кандидатам является высшее образование. Для получения выплаты врачу необходимо заключить договор с региональным минздравом с обязательством работать в течение пяти лет в конкретной медицинской организации на полную ставку. При этом нет никакого ограничения по целям использования полученных денежных средств, – цитирует издание «Правда севера» начальника отдела кадровой политики и государственной гражданской службы Андрея Клыкова.

Наблюдатели считают, что работа в архангельской глубинке – отличная практика для начинающих эскулапов… плюс романтика.

Сейчас таких врачей ждут в Холмогорском, Верхнетоемском, Пинежском, Лешуконском, Мезенском, Виноградовском, Плесецком, Коношском, Онежском, Вилегодском районах Архангельской области. 

Кстати, по сегодняшнему курсу один миллион рублей меньше двадцати тысяч американских долларов. Так что не такие уж большие деньги…

(на фото: картина «Земский доктор» XIX век)

05 октябрь 09:47 | : Экономика

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