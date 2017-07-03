Балаболы. КРАО провалилось с планами по Онеге

Участница Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Бац, бац! И мимо!

Онега НЕ стала ТОР (территорией опережающего развития).

КРАО кричало, кричало, кричало...

Министр экономического развития Архангельской области ВУЙМЕНКОВ болтал, болтал, болтал...

ГМО Онежского района СМАГИН пафосно заявлял: «Мы шли к этому дню восемь лет. Участие в программе развития моногородов и создание ТОР позволят диверсифицировать экономику, снизить существующую зависимость и в конечном итоге повысить уровень жизни населения»

http://dvinanews.ru/-cca6csak

БАЛАБОЛЫ!

Видимо, заявку грамотно, убедительно и своевременно составить не смогли. Ну, как всегда.

БАЛАБОЛЫ!

А вот новые ТОР: Рузаевка в Мордовии, Сарапул в Удмурдии, Тутаев Ярославской области, Петров из Саратовской области.

"Региональные власти уже подписали более 30 инвестиционных соглашений по разным направлениям. В Мордовии будут делать мебель, пластмассовые изделия (в Рузаевке). Появятся предприятия по ремонту тепловозов, по выпуску продукции для ремонта локомотивов, железнодорожной техники.

В Удмуртии (в Сарапуле), кроме прочего, планируется построить тепличный комплекс, организовать производство самых разных товаров – обуви, оборудования для лифтов, световых приборов и интеллектуальных систем освещения. Планируется построить центр здоровья и отдыха, а также спортивно-оздоровительный комплекс.

Что касается Тутаева в Ярославской области, там будут собирать дизель-генераторы большой мощности и начнут работать швейные фабрики и ряд других предприятий.

Диверсифицировать экономику Петровска в Саратовской области планируется за счёт строительства новых заводов по выпуску автозапчастей и производству сжиженного природного газа. Помимо этого, там будут делать сыры, откроется тепличный комплекс.

Всё это позволит в ближайшие годы создать в четырёх регионах почти 6 тыс. постоянных рабочих мест, снизить зависимость этих территорий от градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия для жизни".

В ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) работают специальные условия для предпринимателей, льготные налоговые и административные режимы. Планируется, что за счет создания ТОР за 10 лет в эти города будет привлечено более 20 млрд рублей инвестиций.