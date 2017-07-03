"Транспортный налог" как очередной повод залезть в карман северянам

Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов, подводя итоги прошедшей сессии, отметили, что, несмотря на отчаянное сопротивление оппозиции, депутатское большинство опять протащило несколько законов, обоснованно прозванных антинародными.

– Областной закон об увеличении транспортного налога хотели провести, что называется, по-тихому, – сообщил депутат фракции ЛДПР Сергей Пивков. – И только после того, как мы с места стали требовать заслушать доклад, представитель регионального правительства вышел на трибуну.

Напомним, это не единственная претензия к парламентскому большинству, нередко формально подходящему к экспертизе предлагаемых к рассмотрению поправок и законов. Как мы уже писали, медицинское сообщество Архангельской области обнаружило в докладе регионального Минздрава ряд серьезных расхождений с действительностью.

Как пояснил депутат Пивков, суть предложенного законопроекта предельно проста – увеличить налоговые ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей, автобусов, водных и воздушных транспортных средств и так далее. Увеличение ставки, по предложению разработчиков, придется на каждую лошадиную силу и будет находиться в диапазоне от 1 до 39 рублей, в зависимости от типа транспортного средства. Введение увеличенных ставок с 1 января 2018 года позволит дополнительно привлечь в областной бюджет более 18 миллионов рублей. Но за чей счет?

Депутаты фракции ЛДПР, как и многие жители Архангельской области, понимают, что увеличение ставки транспортного налога цепной реакцией приведет к росту цен в магазинах или увеличению стоимости проезда на общественном транспорте. Вряд ли бизнес начнет работать себе в убыток, поэтому дополнительные расходы новым бременем лягут на плечи простых жителей Архангельской области. Неужели этого не понимает большинство депутатов? Или понимают?!…

Представитель единого большинства в региональном парламенте попытался на сессии объяснить, что привлечение дополнительных средств в областной бюджет — большое благо! Мол, самим же депутатам потом и распределять эти средства.

– Мы не то чтобы сомневаемся в грамотном распределении дополнительных финансовых средств, хотя у нас и тут есть обоснованное сомнения, – отметил депутат Пивков. – Мы против того, чтобы опять залезали в карман простым людям!

Также депутаты фракции ЛДПР отметили, что увеличение транспортного налога коснется не только автобусов, но и легковых автомобилей среднего уровня. Например, таких как «Лада Калина», «Приора», «Гранта» и других, что как раз и приведет к тому, что бюджетные дыры вновь будут латать за счет рядовых жителей региона. В ЛДПР призвали коллег не поддерживать инициативу регионального правительства, но голосов партии большинства хватило для ее принятия.