"Областной Минздрав пудрит мозги депутатам". Анонимный комментарий к сессии АОСД

Редакция ИА RUSNORD получила по электронной почте анонимный комментарий к прошедшей 27 сентября сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Комментарии к отчету об исполнении бюджета ТФОМС за первое полугодие 2017 года.

На очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов, состоявшейся на прошлой неделе, среди прочих вопросов был рассмотрен отчет об исполнении бюджета ТФОМС за первое полугодие 2017 года. На данный отчет представлено соответствующее заключение Контрольно-счетной палаты Архангельской области. Ознакомившись с информацией, изложенной в этом заключении становится очевидным вывод - ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в здравоохранении Архангельской области, кроме как кризисной назвать никак нельзя! К сожалению, очевиден приближающийся коллапс отрасли в нашем регионе.

Цифры, приведенные в заключении КСП, вызывают много вопросов, и в первую очередь - вопрос неконтролируемого роста кредиторской задолженности в медицинских организациях области.

Кредиторская задолженность на 01.07.2017 составила 1миллиард 746 миллионов 180 тысяч рублей, в том числе просроченная – 392 миллиона рублей. Рост просроченной кредиторской задолженности за полгода составил 44%.

Из 21 района области в 11 (более половины!!!) больницы имеют кредиторку! При этом во всех этих случаях просроченная кредиторская задолженность составляет более 50%. Все это говорит о том, что здравоохранение в этих районах может «встать» в любой момент! Какой за этим последует социальный взрыв можно только догадываться.

К сожалению, в кризисе не только районные больницы. Наибольшая кредиторская задолженность образовалась у Областной клинической больницы - главной больницы региона, на которую замыкается все здравоохранение области – 413 млн.руб! Уже два года подряд (в 2015, 2016 гг.) становится привычной порочная практика, когда в ноябре-декабре областная больница досрочно прекращает плановые госпитализации ввиду исчерпания объемов медицинской помощи. Если и в этом году данная ситуация повторится, то шансов пережить ее с такой кредиторкой у областной больницы будет немного.

Если в прошлом году Минздрав не предоставлял областным депутатам никакой информации по этой теме и непонятно было, что вообще происходит - каков размер задолженности? у каких больниц? какие меры предпринимаются? (вся информация была просто закрыта), то в этот раз, спасибо председателю КСП ДементьевуА.А., его ведомство предоставило всю структуру кредиторской задолженности в разрезе медицинских организаций Архангельской области и сразу же стал виден весь масштаб происходящего бардака.

На июньской сессии этого года уже поднимался вопрос об угрожающем росте кредиторской задолженности в Областной больнице с учетом значимости данного лечебного учреждения для пациентов нашей области. Министр тогда заверял, что все под контролем, что все будет хорошо, но сейчас сентябрь – результата нет и все стало только хуже.

Вызывает недоумение нелепость и абсурдность оправданий Минздрава по этому поводу, первый из них это – «не выполнение плановых объемов медицинской помощи…». После этого утверждения все становится еще более непонятным, поскольку тут же мы видим из оперативной информации, предоставленной самим Минздравом, что объемы медицинской помощи за полугодие выполнены в пределах 50%, т.е. в пределах плана!!! Где же логика? Откуда тогда кредиторка? Где причинно-следственные отношения?

Вариантов два: либо Минздрав дает неверные, завышенные цифры по выполнению объемов, либо не понимает причин формирования кредиторской задолженности. В любом случае складывается такое ощущение, что контроля над ситуацией просто нет.

Второе оправдание – «действующие тарифы не покрывают расходов по содержанию». Уважаемый министр и директор ТФОМС, скажите, пожалуйста, а не вы ли и утверждали эти тарифы, которые сегодня (с ваших же слов) ничего не покрывают? При защите бюджета ТФОМС на 2017 год вы с пеной у рта утверждали, что бюджет сбалансирован и по тарифам в том числе!

То есть данным оправданием Минздрав фактически признается в допущенных ошибках и перекосах своей тарифной политики, (приведшим к ее полной несостоятельности) и опять же полном отсутствии контроля над ситуацией!

Так же бессмысленной выглядит и ссылка Минздрава на то, что - «Невыполнение объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, обусловлено низким уровнем укомплектованности врачами-специалистами ЦРБ». Возникает вопрос, а что - при планировании объемов кадровый вопрос не учитывался, или он внезапно впервые возник в этом году? Зачем планировать и выделять объемы туда, где кадров нет? Заранее зная и закрывая глаза на то, что медицинские услуги там оказаны не будут и деньги перечислять будет некому, и что в конце года, по причине их неиспользования, эти финансы придется опять вернуть в Москву. Тут нельзя было не задать один простой вопрос – сколько еще можно ходить по одним и тем же граблям из года в год?

К сожалению, таких вопросов из зала не последовало. Что касается депутатского корпуса, то вызывает недоумение его беспомощность и безмолвность взирания на происходящую с медициной области катастрофу. Особенно это относится к профильному комитету по здравоохранению, в котором вместо здравого осмысления происходящего и конкретики решений, только детский лепет стареющего председателя и пшик на выходе.

Скорее всего, именно управленческая несостоятельность и является основной причиной сложившейся ситуации в здравоохранении Архангельской области!

За то, что ошибки в организации и планировании работы отрасли привели к нынешнему плачевному результату, говорит и тот факт, что подписание соглашения (являющегося обязательным условием) о реализации территориальной программы государственных гарантий на 2017 год между Федеральным министерством здравоохранения, ФФОМС и правительством Архангельской области произошло только лишь 28 июня 2017 г., хотя подписано оно должно быть, как минимум, в январе 2017 г. (вдумайтесь – только через полгода). То есть полгода (как раз весь рассматриваемый отчетный период) областной минздрав устранял недостатки и замечания федерального центра к проекту областной программы госгарантий, что указывает на исходную неготовность данного документа.

Как строилась работа до подписания соглашения 28 июня, т.е. до устранения всех выявленных замечаний и нарушений, остается только догадываться, но скорее всего результаты именно этой работы по первому полугодию 2017-го мы сейчас и пожинаем!

В итоге, всем остается только надеяться…

P.S. Редакция просит откликнуться автора приведённого выше комментария для заключения договора о дальнейшем сотрудничестве.