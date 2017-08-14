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Китайских туристов в Архангельске в основном интересует... Арктика

Как мы сообщали ранее, на этой неделе Архангельск посетила делегация китайских туроператоров с целью знакомства и освоения нового продукта для туристов из Поднебесной.

Расчет был на то, что гостей с Дальнего Востока заинтересуют Архангельск и Северодвинск, как центры промышленного туризма, Плесецк со своим космодромом, Кенозерье и Онежское Поморье как центры экологического туризма.

Однако, можно сделать вывод из сообщения ТАСС, гостей из Китая в основном интересовали арктические маршруты, чего они в общем-то и не скрывали. Фразу главы делегации заместителя начальника департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн Литао - "Мы увидели памятник Ленину на площади, и мы узнали, что это последний памятник Ленину, возведенный в России - это так интересно. Мы видели памятник Петру I, и нам показали его на 500-рублевой купюре - это тоже очень интересно. Интересное место - водорослевый комбинат, я не ожидал" – наблюдатели скорее склонны отнести к традиционной восточной вежливости.

О перспективах развития архангельского рынка туруслуг с ориентацией на китайского потребителя и его подводных камнях читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

22 сентябрь 08:15 | : Экономика

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