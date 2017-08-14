"Подарите нам радиатор". Коноша пишет письмо президенту Путину

Копия на сайте участника Ассоциации «Вольное дело» Архсвободе:
Руководству Коношского р-на
Капустинскому Б. А.
Серову, Реутову
Срочная Путину ВВ
Копия Орлову и министру ЖКХ Меню
Приветствую, уважаемый Богдан Антонович!
Вас встретить в кабинете труднее, чем Путина ВВ.
Спасибо за асфальтирование Вокзальной ул. Нашли всё же деньги к выборам ВВП?
А на ул. Маркса не хватило асфальта на какую-то пару сотен метров?
По началу отопительного сезона: всё идёт криво.
Просил Вас помочь со шлаком, до сих пор ситуация не разрешилась. Макурины говорят, что шлака нет.
Я им говорю-возьмите у Капустинского, а они в ответ: не будем. Лишите их мерседесов!
А также у меня в квартире снова не греет тот же радиатор, что и год назад. Уже скоро неделя.
Слесари неделю ходят толпами, но толку нет. Не греет и всё. 1/3 квартиры не отапливается!
Вчера целый день у них (4 чел) ушёл на покупку крана сливного. Почему у Макуриных в загашнике нет даже кранов на полдюйма?
Производительность труда явно ниже нуля!
У нас в Архангельске ОДИН слесарь в УК «ГУК» делает ремонт в 5 квартирах за день!
Прошу выделить новый биметаллический радиатор 14 секций и два отсекательных краника Ф15 мм из Вашего личного фонда.