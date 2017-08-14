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"Подарите нам радиатор". Коноша пишет письмо президенту Путину

Копия на сайте участника Ассоциации «Вольное дело» Архсвободе:

Руководству Коношского р-на

Капустинскому Б. А.

Серову, Реутову

Срочная Путину ВВ

Копия Орлову и министру ЖКХ Меню

Приветствую, уважаемый Богдан Антонович!

Вас встретить в кабинете труднее, чем Путина ВВ.

Спасибо за асфальтирование Вокзальной ул. Нашли всё же деньги к выборам ВВП?

А на ул. Маркса не хватило асфальта на какую-то пару сотен метров?

По началу отопительного сезона: всё идёт криво.

Просил Вас помочь со шлаком, до сих пор ситуация не разрешилась. Макурины говорят, что шлака нет.

Я им говорю-возьмите у Капустинского, а они в ответ: не будем. Лишите их мерседесов!

А также у меня в квартире снова не греет тот же радиатор, что и год назад. Уже скоро неделя.

Слесари неделю ходят толпами, но толку нет. Не греет и всё. 1/3 квартиры не отапливается!

Вчера целый день у них (4 чел) ушёл на покупку крана сливного.  Почему у Макуриных в загашнике нет даже кранов на полдюйма?

Производительность труда явно ниже нуля!

У нас в Архангельске ОДИН слесарь в УК «ГУК» делает ремонт в 5 квартирах за день!

Прошу выделить новый биметаллический радиатор 14 секций и два отсекательных краника Ф15 мм из Вашего личного фонда.

 

21 сентябрь 11:20 | : Экономика / Скандалы

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