Информация о планах по отключению освещения и массовых сокращениях в МУП «Горсвет» оказалась вымыслом.

На днях в средствах массовой информации, в очередной раз, появились сведения о сокращении в МУП «Горсвет» 13 работников, а также о планах руководства предприятия увеличить в два раза административный персонал и отключить освещение на окраинах города.

Корреспондент ИА RUSNORD пообщался с директором МУП «Горсвет» Андреем Супаловым и выяснил, соответствует ли данная информация действительности.

- Андрей Александрович, как Вы можете прокомментировать появившиеся в средствах массовой информации слухи?

- К сожалению, вынужден констатировать, что не всегда информация, публикуемая средствами массовой информации, оказывается правдой.

Да, действительно, в целях снижения издержек МУП «Горсвет» проводит процедуру сокращения. Однако речь идет не об озвученных в СМИ тринадцати сокращаемых работниках, а о значительно меньшем их числе. К настоящему моменту уведомления о сокращении получили 4 работника: 2 водителя и 2 слесаря. При этом, стоит отметить, что работа по сокращению издержек предприятия ведется постоянно, и в дальнейшем также не исключается вероятность сокращения работников, однако в настоящий момент крайне преждевременно говорить о сокращении б о льшего их числа, а уж тем более о сокращении тринадцати человек.

Особо хочется отметить ту информацию, которая якобы основывается на планах руководства предприятия. Вероятно, источники такой информации предполагают, что обладают даром читать чужие мысли. Однако они ошибаются. Нет никаких планов по увеличению численности административного персонала предприятия и отключению освещения на окраинах города. И быть таких планов не может. Есть определенные требования законодательства, в том числе касающиеся норм наружного освещения. И МУП «Горсвет» строго придерживается таких требований и не планирует их нарушение.

- А каковы на самом деле текущие планы МУП «Горсвет»? Чего ожидать жителям города?

- Вопреки публикуемой непроверенной информации, целями МУП «Горсвет» является планомерное повышение качества наружного освещения на территории города Архангельска. С 2016 года МУП «Горсвет» существенно поменяло схему своей работы и нацелилось на повышение комфорта проживания жителей города. Впервые за многие годы, за этот период было восстановлено значительное количество заброшенных участков системы наружного освещения, не работавших с 90-х годов, построены многие километры новых линий наружного освещения, организовано освещение большого количества детских и спортивных площадок.

Повышена и эффективность работы предприятия. За счет автоматизации некоторых технологических процессов была значительно снижена трудоемкость ручной работы по отдельным направлениям, за счет чего удалось высвободить людские ресурсы и направить их на решение дополнительных задач. И это также дало свои результаты. Так, например, значительно снизилось число рекламных листовок и конструкций на опорах линий наружного освещения и достигается это исключительно постоянной работой предприятия по снятию таких листовок и конструкций.

Одним из приоритетов деятельности МУП «Горсвет» на текущий год является ремонт, замена и выправка опор наружного освещения. К сожалению, за последние годы накопилось достаточное число опор, находящихся в аварийном состоянии. Часть из них просто отслужили свой срок, часть были повреждены в результате дорожно-транспортных происшествий. В этом году предприятием проводится масштабная работа по ремонту, замене и выправке опор. Уже к концу августа с начала этого года было отремонтировано, выправлено или заменено 385 опор наружного освещения. Для сравнения: в 2014 году было отремонтировано или заменено 87 опор, в 2015 году – 219, в 2016 году – 257. А к концу года количество отремонтированных опор еще значительно увеличится! И это не считая прочих важных и трудоемких выполняемых работ, объемы которых в последние годы неуклонно повышается.

Немаловажную роль в темпах созидательной работы предприятия имеют финансовые возможности предприятия. Поэтому, такое большое значение уделяется снижению издержек по всем возможным направлениям. МУП «Горсвет» уже достигло значительной экономии средств, проводя все закупки материалов и работ посредством открытых электронных аукционов на официальных торговых площадках, а также посредством перехода на 4-ю ценовую категорию в расчетах за электрическую энергию и автоматизации снятия данных с приборов учета. Аналогичным мероприятием по оптимизации издержек предприятия является и сокращение персонала. Только благодаря принятым мерам по сокращению издержек, МУП «Горсвет» сможет в ближайшие годы, при снижении финансирования из бюджета, сохранить качество освещения территории города, а также продолжить работы по развитию системы наружного освещения.

- То есть, отключения системы наружного освещения ждать не стоит?

- Отключения наружного освещения могут происходить только в случае перебоев с электроснабжением и в аварийных ситуациях. Однако МУП «Горсвет» всегда в кратчайшие сроки принимает меры по восстановлению нормальной работы системы освещения. На улицах города не только не ухудшается качество освещения, но и постоянно появляются новые освещенные участки. И такая ситуация сохранится и в дальнейшем. Да, за короткое время все накопившиеся за многие годы проблемы решить не удастся. Однако предприятие движется вперед, работает на благо жителей города и достигает конкретных результатов.

Как видим, ранее опубликованные в средствах массовой информации непроверенные сведения о сокращении в МУП «Горсвет» 13 работников, а также о планах руководства предприятия увеличить в два раза административный персонал и отключить освещение на окраинах города, не подтвердилась. Кстати, на момент публикации данного интервью в распоряжении ИА RUSNORD появились сведения о прошедшем 19.09.2017 обсуждении указанной информации между руководством МУП «Горсвет» и Региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Архангельской области, в рамках которого данная информация также не нашла подтверждения.

Проверяя слова директора МУП «Горсвет» Андрея Супалова, редакция информагентства провела проверку публикаций о результатах работы МУП «Горсвет» в 2016 и 2017 годах. Перечень сообщений о выполненных предприятием работах, опубликованных только на нашем сайте, бесспорно подтверждает большой объем выполненных предприятием и его сотрудниками полезных и нужных городу работ:

http://rusnord.ru/economic/39266-mup-gorsvet-vosstanovilo-liniyu-naruzhnogo-osvescheniya-na-mostu-cherez-reku-yuras.html#

http://rusnord.ru/economic/39111-mup-gorsvet-rabotaet-nad-naruzhnym-osvescheniem-ostrova-kego.html

http://rusnord.ru/economic/39061-mup-gorsvet-osvetil-shkolu-imeni-gubernatora-efremova.html

http://rusnord.ru/economic/38909-mup-gorsvet-vosstanovilo-torshernuyu-liniyu-naruzhnogo-osvescheniya-na-naberezhnoy-severnoy-dviny.html#

http://rusnord.ru/dayly/38569-da-budet-svet-v-arhangelske.html

http://rusnord.ru/dayly/38231-mup-gorsvet-zavershilo-raboty-po-organizacii-naruzhnogo-osvescheniya-na-ulicah-ladozhskaya-i-mezhdureche.html

http://rusnord.ru/economic/38202-mup-gorsvet-organizovalo-naruzhnoe-osveschenie-na-ulice-parkovaya.html

http://rusnord.ru/economic/37895-v-arhangelske-mup-gorsvet-vosstanavlivaet-rabotu-ocherednogo-uchastka-sistemy-naruzhnogo-osvescheniya.html

(фото http://runnersm777.livejournal.com/66963.html?thread=136595 )