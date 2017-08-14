"Калистратов уже не тот". СМИ спроваживают гендиректора "Звездочки" на пенсию

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» пишет о возможном уходе вечного гендиректора северодвинской «Звездочки» Николая Калистратова на пенсию. Пресс-служба оборонного предприятия эту информацию не подтверждает… но и не опровергает.

ИА «Беломорканал»:

По нашим данным, в случае ухода Калистратова с поста гендиректора на его должность может быть назначен первый заместитель гендиректора «Севмаша» Сергей Маричев. Ему этот пост прочили еще в 2015 году, когда Владимир Никитин покидал «Звездочку». Но тогда сделали ставку на возрастного Калистратова. Пресс-службе «Севмаша» даже пришлось опровергать информацию о смене места работы первого заместителя гендиректора Маричева. Но на этот раз, судя по всему, такая рокировка случится.

Сергей Маричев был назначен первым заместителем генерального директора в декабре 2012 года. Он работает на Севмаше с 1985 года. Начинал свой трудовой путь слесарем-монтажником в крупнейшем стапельном цехе 55. Прошел все ступени карьерной лестницы. В марте 2012 года Маричев был назначен главным инженером Севмаша. С октября исполнял обязанности первого заместителя генерального директора.

Читатели высказываются в том плане, что 67-летний Калистратов уже не тот, и не отвечает требованиям времени, при этом отдавая ему должное за спасение предприятия во время кризиса 90-х годов прошлого века.

Наблюдатели отмечают, что еще несколько лет назад Николай Калистратов рассматривался как возможный кандидат в губернаторы Архангельской области, но в последние годы его фамилия в СМИ чаще появляется в связи с различными ЧП и скандалами.