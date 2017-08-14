Группа "Илим" вложила 404 млн. в социальную сферу Коряжмы

11 сентября состоялось заседание экспертного совета филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» под председательством директора филиала Группы «Илим» Сергея Кривошапкина. Эксперты поддержали все 55 проектов, представленных к публичной защите. Корректировке подверглись лишь сметы заявленных мероприятий.

В 2018 году Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы Коряжмы 36,5 миллиона рублей. В том числе, как отметил Сергей Кривошапкин, «будут поддержаны проекты, направленные на развитие на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов».

Глава города Андрей Ткач поблагодарил Группу «Илим» за поддержку и выразил надежду, что и в следующем году совместными усилиями будут профинансированы наиболее актуальные направления.

В 2017-м Группа «Илим» выделяет на реализацию социальных проектов и программ 35 миллионов 154 тысячи рублей. «Финансовый план выполнен на 90 процентов. Остались четыре программы, средства на их реализацию будут направлены благополучателям согласно графику в сентябре и октябре», - подытожила директор филиала «Западный» БФ «Илим-Гарант» Вера Пуртова.

Ветераны и дети

В 2018 году Группа «Илим» традиционно поддержит общественные организации ветеранов города и комбината (4,7 млн рублей). В рамках проекта «Одаренные дети» планируется выделить 300 тысяч рублей на выплату именных стипендий юным коряжемцам, показавшим наилучшие результаты в учебе, спорте, искусстве и творчестве. Будет оказана помощь трем детским домам юга Архангельской области на сумму 560 тысяч рублей. Эти средства пойдут на финансирование занятий по плаванию и на катке массового катания для детей Коряжемского дома-школы и детского дома Сольвычегодска, на приобретение спортинвентаря для Ильинского детского дома и новогодних подарков детям-сиротам.

Что это даст пациентам?

Коряжемская городская больница рассчитывает получить финансовую поддержку на приобретение лабораторной информационной системы. Экспертов интересовало, что это даст пациентам. Главный врач горбольницы Татьяна Свиридова пояснила, что лабораторная информационная система избавит больных от необходимости по нескольку раз сдавать одни и те же анализы. Кроме того, это приведет к экономии расходных материалов. Председатель экспертного совета Сергей Кривошапкин предложил представить более конкретное обоснование к рассмотрению этого проекта Высшим советом БФ «Илим-Гарант».

Члены экспертного совета выразили надежду, что модернизация, информационного оборудования в том числе, позволит больнице расширить перечень медицинских услуг населению. Татьяна Свиридова заверила, что до конца текущего года врачам будет что предложить пациентам. В целом проект нашел поддержку у экспертного совета.

«Спортивной площадке быть!»

Коряжемский индустриальный техникум не первый год сотрудничает с благотворительным фондом. В 2011 году в КИТе реализован проект «Музей бумаги». Стал традиционным фестиваль солдатской песни, посвященный памяти Леонида Бровкина. В 2015 году оснащен тренажерный зал общежития.

На следующий год в техникуме планируют провести реконструкцию и обустройство спортивной площадки у учебного корпуса на Набережной. Одного спортивного зала для занятий всех групп обучающихся не хватает, а стадиона и вовсе нет. Руководство техникума предложило Группе «Илим» профинансировать заливку бетонной площадки площадью 510 квадратных метров. «У нас есть мобильные баскетбольные и волейбольные стойки, покрытие POL-PLAST, переданные в свое время городом на баланс учреждения. Ограждение для новой площадки можно забрать со стадиона на улице Пушкина. Этим могли бы заняться обучающиеся по специальности «электрогазосварщик» во время практики», - прокомментировал участие КИТа в реализации проекта директор учреждения Алексей Малахов.

Поначалу эксперты скептически отнеслись к этой идее. Как заметил директор регионального кадрового центра Денис Светлугин, у техникума есть более неотложные проблемы. Например, наличие учебной и методической литературы для обучения по некоторым специальностям, наполняемость техникума неполная: новый учебный год начали 468 ребят, тогда как учебный корпус рассчитан на 600 обучающихся. Эксперты также отметили, что реконструкция спортплощадки требует большого финансирования, а использоваться она сможет всего три месяца в году – весной и осенью. Тем не менее после долгого обсуждения экспертный совет одобрил проект индустриального техникума.

Всегда приоритетны

Проекты помощи инвалидам и малоимущим для экспертного совета всегда приоритетны. Это занятия спортивно-оздоровительных групп плаванием и суставной гимнастикой, организация поездки на родину Деда Мороза и проведение новогодних мероприятий.

На следующий год заявлена организация фестиваля жестового пения «Поющие в тишине» с участием инвалидов по слуху. Планируется приобрести средства реабилитации для детей-инвалидов и оборудование для занятий с детьми-аутистами в детсаду «Орленок». Продолжится финансирование программы создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе центральной детско-юношеской библиотеки. Там планируется заменить освещение и создать библио-мультстудию «Кедрик».

Масштабный ремонт в саду «Малышок»

Ежегодно «Илим» выделяет средства на ремонт детских садов, обычно их использовали по принципу: всем сестрам по серьгам. Два года назад принято решение ремонтировать детсады по очереди. В этом году масштабные ремонтные работы проводились в трех ДОУ. На 2018-й запланировано привести в порядок кровлю, групповые помещения, лестничные клетки и коридоры, сантехнику, заменить ножные ванны, установить новые окна ПВХ в детсаду №14 «Малышок». Столь большой объем работ тянет почти на 11 миллионов рублей.

Общая стоимость заявленных проектов превышает 40 миллионов рублей, а планируется выделить на 2018 год 36,5 миллиона. Поэтому члены экспертного совета по всем проектам предлагали откорректировать сметы. Так, из перечня работ по ремонту детского сада «Малышок» исключили установку теневых навесов (3 млн рублей). Но предложили продолжить реализацию пилотного проекта по обустройству уличных площадок детских садов города и оснащению их современными игровыми комплексами, начатого в 2016 году.

Рекомендованы к рассмотрению Высшим советом фонда социальные проекты «Плавательный всеобуч для первоклассников» (СК «Олимп»), «Интеллектуальный марафон-2018» (школа №6), шахматно-шашечный турнир (детский сад №7), развитие технического творчества и другие.

Получат продолжение проекты создания профильных классов в школах №3, 5 и 6, в 2018-м добавится школа №2, где планируется развитие информационно-технологического профиля.

Стадион преобразится

На следующий год стадион школы №1 прирастет новыми спортивными площадками. Какими, должна определиться администрация города. Предлагались баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, гимнастический городок, полоса препятствий, установка ограждения и приобретение оборудования. Но члены экспертного совета отметили, что в первую очередь нужно освещение. Так как стадион лишь часть большого проекта по созданию спортивно-технической зоны на набережной с картодромом и лыжероллерной трассой, то администрация города решила пересмотреть приоритеты на следующий год, а также будет подана заявка на софинансирование этого проекта из областного бюджета в рамках программы создания плоскостных сооружений. Экспертный совет предложил направить на обустройство стадиона школы №1 в следующем году 3,1 миллиона рублей.

Детский спорт

9,3 миллиона планируется на развитие детско-юношеского спорта, это на уровне текущего года. Так как львиную долю расходов составляет аренда спортсооружений (у ДЮСШ всего три спортзала на 12 видов спорта), то муниципалитету рекомендовано изыскивать на это средства в городском бюджете, а благотворительные деньги направлять непосредственно на развитие спорта и участие спортсменов в выездных соревнованиях.

Также поддержаны проекты проведения соревнований в Коряжме по плаванию, боксу, баскетболу, силовому многоборью, «Веселые старты» среди детских садов и «Папа, мама, я – спортивная семья». 200 тысяч рублей будет направлено на приобретение спортивной формы для отделений ДЮСШ.

Поддержка культуры

Экспертный совет проголосовал за проекты в сфере культуры: участие школьного театра бумажной моды «Эксклюзив» в международном творческом конкурсе в Ярославле, коллективов КДЦ («Вариация», «Пульс», «Узорочья», «Люксор») в выездных фестивалях, а также проведение в Коряжме фестивалей «Поленница» и «Танцующий апрель». Зарезервировано 1,5 миллиона рублей на продолжение ремонта КДЦ.

(по материалам tk-online)