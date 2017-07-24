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Москва поможет неработающим пенсионерам Архангельской области. Народ ропщет

Архангельская область получит матпомощь от федерального центра.

Такой же милости удостоились, кроме нас, еще 6 регионов – Республика Коми, Республика Саха-Якутия, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Московская область. В совокупности им отправят 1 миллиард рублей.

Матпомощь в этот раз будет целевой для определённой категории граждан – она пойдёт на доплаты пенсионерам, чей доход меньше регионального прожиточного минимума.

- Мы выделяем регионам деньги из бюджета на предоставление таким людям социальных доплат к пенсиям. Уже направлено на эти цели почти 6,5 миллиарда рублей, ещё 1 миллиард распределяется сегодня, – цитирует премьер-министра Медведева «Парламентская газета».

Примечательно, что пользователи интернета из других категорий граждан встретили данное сообщение без энтузиазма.

- добавят 100 рублей, а гордости на миллион… пора менять правящее стадо;

- Ну теперь всё едино будет. У меня стажа рабочего сорок лет. Спасибо партии родной. Уровняли с бомжами и бичами.

- А вы разве того не знали и не догадывались? Это ведь у нас в памяти уже на генном уровне: не надо мне никакого довеска к хлебной пайке, никакого "киселя", ни каких белых простыней на лагерной шконке, никаких "зачётов" одного "ударного" дня за три - потому что я на лесоповале, в шахте или на очередной "великой" стройке не дам ни две, ни - тем более три убийственных нормы. Так же и с пенсиями - мол вы работайте до смерти для "наших" внутренних беспроцентных миллионных ссуд, а государство в лице хитровыделанного пенсионного фонда вам потом компенсирует. Компенсирует когда? На похороны? А тем кто, будучи здоровым, путём нигде и никогда не работал - пожалуйста. Электорат, чо!

Справка: К неработающим пенсионерам относятся получатели пенсии, не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", а также получающие пенсию дети, не достигшие возраста 18 лет.

14 сентябрь 12:53 | : Экономика

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