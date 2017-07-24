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ЛДПР: Платные парковки в центре Архангельска - авантюра

Координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев скептически отнесся к идее городских властей устроить в областном центре платные интеллектуальные парковки.

- Уверен, что перенимать столичный опыт Москвы нашей Поморской столице надо начинать вовсе не с платных парковок. Там уже пятиэтажки расселяют – у нас аварийных «деревяшек» с такими темпами расселения еще лет на 15 хватит, если новых не прибавится, — заявил Игорь Арсентьев. –  Где в центре города можно обустроить более 4000 платных парковочных мест, мне даже представить сложно!

Хотя, эксперимент можно начать с парковок возле областного Собрания, регионального правительства и городской администрации. Думаю, горожане от этого не сильно пострадают…

А если серьезно, то наши депутаты в городской Думе на ближайшей сессии намерены задать чиновникам городской администрации вопросы о том, что это за компания «Техносерв», устроившая презентацию интеллектуальной транспортной системы парковок, и с чего вдруг у нее возникла такая инициатива? Надеюсь, средств городского бюджета на это затрачено не было!

P.S. В свою очередь наблюдатели от ИА RUSNORD теряются в догадках - что в принципе может быть интеллектуального в парковках, хоть в платных, хоть в бесплатных. Или места на них будут распределены по принципу тетрис... или имеется в виду IQ сотрудников, собирающих плату за постой?

14 сентябрь 08:12 | : Экономика

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