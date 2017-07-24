Группа "Илим" увеличивает расходы на социальные проекты

В Коряжме под председательством директора филиала Группы «Илим» Сергея Кривошапкина прошло традиционное заседание экспертного совета благотворительного фонда «Илим-Гарант». Эксперты (в основном – представители общественности города) рассмотрели 55 проектов, представленных для публичной защиты, на общую сумму 36 миллионов рублей.

Открывая заседание, глава города Андрей Ткач поблагодарил руководство Группы «Илим» и благотворительного фонда за финансовую поддержку. Ежегодно на благотворительные средства ремонтируются объекты социальной сферы города, приобретается инвентарь, оборудование, развиваются направления детского и юношеского спорта, профильные классы в общеобразовательных школах, обеспечивается поддержка талантливой молодежи, творческих коллективов. В 2017 году на социальные проекты будет направлено 35 млн рублей.

Среди особо значимых проектов 2018-го – ремонт детского сада №14 «Малышок» (7 млн 900 тыс. рублей), софинансирование обустройства спортивно-технической зоны у школы №1 (3 млн 100 тыс.), приобретение лабораторно-информационной системы для городской больницы (2 млн 550 тыс.), реконструкция спортивной площадки индустриального техникума (590 тыс.), большая программа традиционной помощи детям-инвалидам (1 млн 353 тыс.) рублей.

За 11 лет существования благотворительного фонда Группа «Илим» направила на социальные проекты и программы в Коряжме 404 млн рублей. Для лесообеспечивающих районов в фонде предусмотрены отдельные программы, их реализовано на 153 млн

(по материалам tk-online)