Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пирожки для интеллигенции. САФУ попал "на крючок" к полпреду президента

О проблемах с выплатой заработной платы преподавательскому составу САФУ на фоне бездарной финансовой политики руководства федерального вуза местные СМИ писали давно.

И вот пошла долгожданная реакция…

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт «Архсвобода»:

И снова здравствуйте!

В ноябре в САФУ не будет денег на выплату зарплаты преподавателям.

Министерство послало Елену Владимировну "Белочку" в поморский лес и, вместо необходимых 300 млн. рублей, выделило аж 30 ! 

Печалька…

В ближайшее время очень добрый наблюдательный совет САФУ должен одобрить увеличение кредита Универа до 400 000 000 рублей!

Кто будет отвечать за долги САФУ — созданные местными недалекими и вороватыми менеджерами — неизвестно…

Жаль и преподавателей, которые будут теперь только мечтать об обещанных Президентом в этом году зарплатах на уровне 200% от средней по области.

Вчера о катастрофической ситуации в САФУ доложили полпреду по СЗФО.

Почему его представители в АО до сих пор молчали — непонятно.

Может они заканчивали САФУ по некой хитрой ускоренной программе?

…Успехов и пирожков вам, молчаливая интеллигенция!

 

13 сентябрь 12:04 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (93)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.