Пирожки для интеллигенции. САФУ попал "на крючок" к полпреду президента

О проблемах с выплатой заработной платы преподавательскому составу САФУ на фоне бездарной финансовой политики руководства федерального вуза местные СМИ писали давно.

И вот пошла долгожданная реакция…

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт «Архсвобода»:

И снова здравствуйте!

В ноябре в САФУ не будет денег на выплату зарплаты преподавателям.

Министерство послало Елену Владимировну "Белочку" в поморский лес и, вместо необходимых 300 млн. рублей, выделило аж 30 !

Печалька…

В ближайшее время очень добрый наблюдательный совет САФУ должен одобрить увеличение кредита Универа до 400 000 000 рублей!

Кто будет отвечать за долги САФУ — созданные местными недалекими и вороватыми менеджерами — неизвестно…

Жаль и преподавателей, которые будут теперь только мечтать об обещанных Президентом в этом году зарплатах на уровне 200% от средней по области.

Вчера о катастрофической ситуации в САФУ доложили полпреду по СЗФО.

Почему его представители в АО до сих пор молчали — непонятно.

Может они заканчивали САФУ по некой хитрой ускоренной программе?

…Успехов и пирожков вам, молчаливая интеллигенция!