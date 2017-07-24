Пирожки для интеллигенции. САФУ попал "на крючок" к полпреду президента

О проблемах с выплатой заработной платы преподавательскому составу САФУ на фоне бездарной финансовой политики руководства федерального вуза местные СМИ писали давно.
И вот пошла долгожданная реакция…
Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт «Архсвобода»:
И снова здравствуйте!
В ноябре в САФУ не будет денег на выплату зарплаты преподавателям.
Министерство послало Елену Владимировну "Белочку" в поморский лес и, вместо необходимых 300 млн. рублей, выделило аж 30 !
Печалька…
В ближайшее время очень добрый наблюдательный совет САФУ должен одобрить увеличение кредита Универа до 400 000 000 рублей!
Кто будет отвечать за долги САФУ — созданные местными недалекими и вороватыми менеджерами — неизвестно…
Жаль и преподавателей, которые будут теперь только мечтать об обещанных Президентом в этом году зарплатах на уровне 200% от средней по области.
Вчера о катастрофической ситуации в САФУ доложили полпреду по СЗФО.
Почему его представители в АО до сих пор молчали — непонятно.
Может они заканчивали САФУ по некой хитрой ускоренной программе?
…Успехов и пирожков вам, молчаливая интеллигенция!